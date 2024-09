[Comune Palermo] Approvazione regolamento assistenza specialistica alunni disabili. Dichiarazione consigliere Terrani

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 Il presidente della VII Commissione consiliare con competenze sui

regolamenti, Pasquale Terrani, esprime «grande soddisfazione per la

proposta di delibera, approvata oggi in Consiglio comunale, che modifica

alcuni punti del regolamento sull’assistenza specialistica in favore dei

minori con disabilità. Le modifiche permetteranno di migliorare il servizio

per i minori e per gli operatori che lavorano quotidianamente con loro

nelle scuole».

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo