(ACON) CICLISMO. BORDIN: GIRO FVG METTE IN MOSTRA IL TERRITORIO DA 60 ANNI

Roma, 4 Settembre 2024

Palazzolo dello Stella e San Giorgio di Nogaro (Ud), 4

set – “Il Giro del Friuli Venezia Giulia rappresenta

un’opportunit? straordinaria per la promozione del territorio,

mettendo in risalto le nostre ricchezze paesaggistiche e

permettendo alle comunit? di mostrarsi e di farsi conoscere. Con

i suoi 169 atleti, senza contare i tecnici e gli accompagnatori,

la manifestazione sportiva contribuisce a favorire le ricadute

economiche, testimoniando la vitalit? e la capacit? organizzativa

delle realt? associative regionali”.

Lo ha sottolineato oggi a San Giorgio di Nogaro il presidente del

Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, intervenuto all’arrivo

in via Roma della prima tappa del 60esimo Giro ciclistico

internazionale del Fvg, la corsa per Elite e Under 23 in

programma da mercoled? 4 a sabato 7 settembre.

Il presidente Bordin si ? complimentato in particolare con l’asd

Libertas Ceresetto che “anche quest’anno si ? fatta carico

dell’organizzazione di una manifestazione capace di scrivere

pagine importanti di uno degli sport pi? amati in regione e di

ospitare le promesse del ciclismo internazionale. Il merito di

questa associazione non ? solo quello di dare vita a un evento

sportivo, ma di sostenere e formare le nuove generazioni con

princ?pi e valori positivi. Se il Giro ha tagliato il traguardo

di un anniversario tanto prestigioso, lo dobbiamo alla dedizione

di tutti quei volontari che in sessant’anni si sono impegnati”.

Infine, il massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa

regionale ha ribadito l’importante ruolo degli appassionati di

ciclismo che “numerosi giorno dopo giorno sostengono e promuovono

questo sport. Sono loro il cuore pulsante che mantiene viva la

tradizione seguendo le gare, ma anche praticando il ciclismo a

livello amatoriale e trasmettendo la passione delle due ruote

alle nuove generazioni”.

Numerose le autorit? regionali intervenuti, dall’assessore

regionale allo Sport e vicegovernatore Mario Anzil ai consiglieri

regionali Massimo Moretuzzo e Massimiliano Pozzo, dai sindaci dei

due Comuni sede di tappa Franco D’Altilia e Pietro Del Frate,

rispettivamente primi cittadini di Palazzolo dello Stella e di

San Giorgio di Nogaro, agli amministratori delle localit? toccate

dal giro nella sua prima giornata.

