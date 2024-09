Pnrr e Terzo settore: il 12 settembre presentazione report a Montecitorio

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

Pnrr e Terzo settore: il 12 settembre presentazione report a MontecitorioIl volume, realizzato da Forum Terzo Settore e Openpolis, contiene dati e analisi a seguito della revisione del Piano approvata nel 2023

Roma, 3 set – Il prossimo 12 settembre, presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati (Piazza in Campo Marzio 42, Roma), si svolgerà la presentazione del report “Pnrr e Terzo settore, cosa cambia e perché”, realizzato da Forum Terzo Settore e Fondazione Openpolis.

Il volume contiene dati e analisi sul Pnrr a seguito della revisione approvata nel 2023 e le ricadute sulle misure che riguardano anche il Terzo settore.

Interverranno all’evento: Vanessa Pallucchi (Forum Terzo Settore), Thomas Osborn (I-Com, Istituto per la competitività), Chiara Meoli (Forum Terzo Settore), Luca Del Poggetto (Fondazione Openpolis), Alberto Alberani (Forum Terzo Settore Emilia Romagna), Stefano Ciafani (Legambiente), Claudio Falasca (Auser), Giovanpaolo Gaudino (Forum Terzo Settore Campania), Anna Lisa Mandorino (Cittadinanzattiva), con la moderazione di Elisabetta Soglio (Corriere Buone Notizie).

Qui il programmaQui la locandinaL’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Forum Terzo Settore.

