(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Nemi: gran finale per la personale di Iryna Zyza a Palazzo Ruspoli

Domenica 1° settembre 2024 Palazzo Ruspoli di Nemi è stato teatro della

chiusura della mostra dell’artista ucraina Iryna Zyza, che ha richiamato un

numeroso pubblico nel mese di agosto nella splendida cornice della città di

Nemi. Presente il Primo Cittadino di Nemi Alberto Bertucci, che ha

presieduto la chiusura della mostra, assieme al presidente di Nuovi

Castelli Romani Luigi Brescini, all’assessore alla cultura di Nemi

Donatella Chialastri e alla stessa artista ucraina Iryna Zyza, artista e

socia dell’associazione NCR.

Il sindaco Bertucci ha ringraziato Iryna Zyza, sottolineando la presenza

costante nel Comune lacustre dell’associazione Nuovi Castelli Romani con

iniziative importanti e di impronta sociale, e il presidente onorario di

NCR dottor Ettore Pompili, per le tante iniziative organizzate a Nemi con

l’associazione Nuovi Castelli Romani: “A nome di tutta l’Amministrazione

comunale di Nemi intendo ringraziare l’artista Iryna Zyza e siamo lieti di

averla ospitata nella splendida cornice di Palazzo Ruspoli. Sosteniamo con

forza il suo messaggio di conoscenza dell’arte, di pace e di solidarietà

nei confronti del popolo ucraino”.

Il presidente Brescini ha sottolineato l’impegno sociale dell’opera di

Iryna Zyza, che devolve gli emolumenti ricavati dalla vendita delle sue

opere ai bambini ucraini in difficoltà, e per l’organizzazione della sua

Personale a Nemi che è entrata a far parte dell’itinerario turistico estivo

nemorense per la grande partecipazione di addetti ai lavori e di turisti:

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa e siamo pronti a partecipare dal 4

al 6 ottobre a HOTtobre Piccante, il Peperoncino Festival di Roma,

organizzata da Ipse Dixit, l’accademia romana del Peperoncino, al Vivaio

Garden Tre Fontane di Roma assieme al Professor Claudio Letizia,

responsabile sanitario di NCR, alla dietologa dottoressa Veronica Pompili,

ad Annamaria Massa presidente dell’associazione ristoratori di

Grottaferrata e al presidente onorario di Ncr dottor Ettore Pompili.

Ringrazio il presidente di Ipse Dixit Antonio Bartalotta, per l’invito a

partecipare all’evento romano sul peperoncino, dopo la presenza sua e della

delegazione romana dell’Accademia del Peperoncino della Capitale dal 19 al

21 aprile 2024 a Grottaferrata. Annuncio la presenza a Roma della stessa

artista Iryna Zyza, che ha disegnato il simbolo dell’iniziativa sul

peperoncino criptense che è in fase di preparazione per la seconda edizione

che si terrà durante la prossima primavera. L’evento romano sarà

patrocinato dalla Regione Lazio che ringraziamo assieme all’assessore

regionale Giancarlo Righini, che è sempre vicino alle nostre iniziative sul

territorio regionale”.