CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 4 Settembre 2024

Roma, 3 Settembre 2024

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge specie tra Piemonte e

Lombardia. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali su Alpi e

Appennino e con sconfinamenti sulla Pianura Padana. In serata e in nottata

forte peggioramento al Nord-Ovest con temporali intensi e diffusi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio

acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne con locali

sconfinamenti fin sulle coste sul versante adriatico. Migliora in serata,

ma nella notte piogge in arrivo sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piovaschi tra bassa Campania, Calabria e Sicilia

orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in

aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne, specie delle regioni

peninsulari. In serata tempo in miglioramento con schiarite. Piogge nella

notte sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Nord e in calo al

Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in generale

diminuzione su tutta l’Italia.

