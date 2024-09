(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 > Borgo nei Borghi, Mostra dei finalisti del concorso

> Vernissage giovedì 12 settembre 2024 Borgo Pio Art Gallery, ore 18.30

> Giovedì 12 settembre alle ore 18.30 al Rione Borgo, presso la Borgo Pio Art Gallery in via degli Ombrellari, 2 a Roma si inaugura la grande Mostra Diffusa dei finalisti del Concorso Borgo nei Borghi fino all’ 8 novembre 2024. In due anni di attività la Borgo Pio Art Gallery ha creato oltre trenta mostre personali e collettive, incontri, concorsi, presentazioni libri creando un rapporto inossidabile con il territorio e il quartiere.

> Il progetto Borgo nei Borghi vuole consolidare il legame con il territorio con un’art experience unica in un percorso: “l’arte di raccontare il territorio o un territorio raccontato attraverso l’arte” per far conoscere le nostre bellezze ed il nostro territorio attraverso l’arte.

> Oggi una selezione circa 80 artisti nazionali ed internazionali con 80 opere in esposizione che attraverso una linea immaginaria, unisce con la storia, una parte determinante della città di Roma luogo prescelto «Rione Borgo». Un percorso che permette di raggiungere posti semisconosciuti ma straordinariamente interessanti in città, in un piccolo borgo storico, nei luoghi insoliti, oltre a bellezze culturali ed artistiche. Un triplo viaggio di conoscenze: territorio, momenti dell’arte contemporanea e artisti contemporanei in un panorama nazionale e internazionale del XXI secolo con un occhio che parte dal Medioevo fino ai giorni d’oggi attraverso il Rione.

> “Il progetto di arte diffusa nel Rione Borgo, racconta Sveva Manfredi Zavaglia la curatrice, mira a coinvolgere la cittadinanza romana in un’esperienza estetica che abbracci l’intera comunità, soddisfacendo le aspettative culturali e artistiche di una città con una tradizione millenaria. Attraverso la grande mostra di due mesi ed incontri presso nuovi luoghi d’arte storici, declinati su vari temi, i cittadini sono invitati a riscoprire il proprio territorio con occhi nuovi attraverso un percorso di pitture, sculture, fotografie ed installazioni. Ogni luogo scelto per ospitare queste opere sarà collegato agli altri all’interno del borgo, creando un percorso coerente e immersivo. Le opere d’arte sono ideali per questo tipo di fruizione libera e diffusa dell’arte in una sorta di fil rouge che attraversa l’intero Rione Borgo. L’arte diventa un patrimonio comune, accessibile a tutti e capace di rimanere nel tempo, confermando la sua natura immortale e la sua forza nel rinnovare costantemente la bellezza del mondo che ci circonda. Partendo proprio da Borgo Pio, queste installazioni artistiche si collocano in luoghi emblematici come piazze, palazzi, giardini, botteghe, hotel, bar e all’esterno di edifici monumentali, rendendo l’arte accessibile e visibile a chiunque”.

> GLI ARTISTI FINALISTI:

> 1. VV. Ars Picta (Collettivo Artisti) – Abisso Lucilla – Alvarez Yuri Rodolfo – Angeletti Sandro

> A-Wibaa (Antonio Palazzo) – Babic Gina – Balbi Marco – Balchesini Tatiana – Bencivenga Simona

> Bo Vignoli Agnese – Bojovic’ Ivan – Casarini Chiara – Castellano Giuseppe – Cindrellini Francesca

> Citarda Marilena – Cordoano Silvia – Corno Silvano – Corsi Franco – D’Orta Carlo

> De Guidi Doriana – De Los Angeles Rodriguez Vigil Maria – Fanasca Mariarita – Fantin Nicola

> Febbo Raffaella – Federici Mirko – Filippi Barbara – Fiorentini Tommaso -Fontecilla Stefania

> Galasso Valeria – Galletti Stefania – Gervasi Filippo – Ghezzi Gianluca – Giovannini Daniela

> Gibellieri Antonella -Governali Nicolò – Graziani Fabrizio -Hernandez Falcone Marcos Henrique

> Kryeziu Erza – Kukulaki Stella -Laneve Fausto – Leonardi Gloria – Lucidi Maria Cristina

> Maiello Luca -Maiorino Fabio- Mancinelli Pierpaolo- Mangoni Eleonora- Marchi Pallini Gabriella

> Mardesic’ Ana – Mariani Paolo – Martorana Francesco – Mazzitelli Claudia- Mele Giuseppe

> Melnychuk Alla – Meneghini Antonietta – Mirulla Roberto – Morales Francisco – Morante Iolanda

> Moreschi Armando -Motta Rosa Lucia -Palazzina Flavio -Palazzo Giandomenico – Pandolfi Luca

> Pellegrini Claudio- Phospodura Petra- Piacentini Laura – Preziosa Maurizio- Reinhardt Michaela

> Roncella Luca – Russo Fabrizio- Salimbeni Gabriele- Sangelaji Dariush – Santilli Anna

> Sarandrea Monica – Sperling Robin – Tontini Elena – Treija Magdalena- Tubertini Andrea

> Vroemen Marielle – Zecchinato Marco