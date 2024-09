MASAF: AL VIA DISTRIBUZIONE CARTA DEDICATA TE. LOLLOBRIGIDA: DA GOVERNO MELONI AIUTO CONCRETO A FAMIGLIE E FILIERE

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

Prende il via lunedì 9 settembre la distribuzione della nuova carta “Dedicata a Te”, l’iniziativa che il Governo Meloni ha deciso di confermare e rifinanziare anche quest’anno aggiungendo maggiori risorse: 600 milioni che hanno permesso di aumentare il valore della carta a 500 euro a nucleo familiare.

Per i possessori della carta, che abbiano i requisiti anche nel 2024, l’importo di 500 euro si ricaricherà automaticamente. Sono esclusi i cittadini che usufruiscono di altri contributi pubblici a favore dei nuclei familiari.

La Carta può essere utilizzata per acquistare generi alimentari di prima necessità (esclusi gli alcolici), carburanti o abbonamenti al trasporto pubblico locale. La lista di prodotti acquistabili è stata ampliata rispetto al 2023, includendo anche prodotti DOP e IGP, ortaggi surgelati e prodotti da forno surgelati.

I nuclei familiari potranno anche beneficiare della scontistica del 15% che il Governo ha assicurato anche quest’anno assieme alla Grande Distribuzione. Le società di gestione dei punti di distribuzione carburanti hanno inoltre sottoscritto specifiche convenzioni con il Mimit pubblicate sul sito istituzionale.

Il primo acquisto con la Carta deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 e l’importo totale assegnato deve essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2025.