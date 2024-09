I: ATESSA- SABATO 7 SETTEMBRE GIULIANO PALMA IN CONCERTO

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 SABATO 7 SETTEMBRE GIULIANO PALMA IN CONCERTO AD ATESSA

Arriva l’appuntamento – saltato causa allerta meteo dello scorso 18 agosto – con il concerto estivo in piazza Garibaldi, ad Atessa.

Sarà Giuliano Palma, l’eclettico ed esuberante cantante e showman a far ballare la piazza con i ritmi travolgenti delle sue canzoni. Con l’energica formazione musicale che lo accompagna, Palma, ci trasporterà nell’atmosfera della Motown con soul, ska, reggae e swing ripercorrendo i grandi successi della musica italiana e non solo.

Il concerto -completamente gratuito – chiude il ciclo di eventi estivi che hanno accompagnato il ferragosto cittadino e apre, insieme con le iniziative del prossimo weekend, il settembre atessano, ricco di appuntamenti, che culminerà con la prima fiera della Val di Sangro “Val di Sangro Expo’” in programma dal 26 al 29 settembre.