Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 Codice strada: Germanà (Lega), solito teatrino sinistra, con Salvini norme di buonsenso

Roma, 2 set. – “Il solito teatrino di una sinistra arrogante che, dopo decenni di governo e di immobilismo in ogni ambito, non sa fare altro che chiacchierare per attaccare strumentalmente l’avversario politico. Grazie alla determinazione e all’impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, vengono aggiornate delle norme vecchie con provvedimenti di buonsenso e in linea con le attuali esigenze della sicurezza sulla strada. I signor ‘No a prescindere’ dovrebbero avere almeno l’onestà intellettuale di tacere”.

Così in una nota il senatore della Lega Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

