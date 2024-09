(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 Trasporti: Domani il sottosegretario Ferrante (MIT) nel salentino per sopralluoghi ed incontri col territorio

Domani, lunedì 2 settembre, il Sottosegretario di Stato al MIT, Tullio Ferrante, accompagnato dal Vicepresidente della Commissione trasporti alla Camera Andrea Caroppo, con il supporto dell’Ing. Vincenzo Marzi, responsabile della struttura territoriale Puglia di ANAS e dell’Ing. Roberto Pagone, Commissario straordinario per la nuova linea AV/AC Napoli-Bari e per il collegamento dell’aeroporto del Salento con la linea ferroviaria, sarà impegnato in una serie di incontri istituzionali e sopralluoghi in provincia di Lecce e, in particolare, sulla SS 16 Maglie-Otranto (svincolo su SP59 per Minervino di Lecce), nonché sui cantieri del I lotto – I stralcio della SS275 Maglie-Leuca.

Il programma di incontri terminerà a Castrignano del Capo, ove alle 11.30, presso Palazzo di Città, verrà predisposto un punto stampa per rispondere alle domande degli organi di informazione.

