Sanità: Sisto, contro aggressioni leggi ci sono, vanno applicate

“Per far fronte al fenomeno delle aggressioni a medici e personale sanitario le leggi ci sono e vanno applicate. Non possiamo pensare che per ogni episodio debbano esserci nuove leggi. Il problema della sicurezza in sanità è stato affrontato ed è soggetto a monitoraggio”. Così il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto a margine dell’evento “La Piazza”, organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica. “Questa estate ho visitato diversi istituti penitenziari pugliesi e Bari, in particolare, è in una situazione molto difficile. Viene dovunque riferita e subìta una gestione della sanità drammatica, con medici che non ci sono o latitano . La Regione Puglia, evitando le solite dannose autoreferenzialità, deve cambiare passo e intervenire. Nelle carceri, ferma la dimensione afflittiva, deve essere garantita una condizione di dignità, assicurando gli stessi diritti fondamentali che hanno tutti i cittadini”, ha concluso.

