Ritiro di giunta, comunicato e immagini (foto e video)

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 Buonasera a tutti,

si sono appena conclusi i lavori del secondo giorno di ritiro di Giunta al

Mulino di Pecorara.

A questo link, foto e video della giornata: https://we.tl/t-cabZk3CwMb

Nota:

Procedono a ritmi serrati i lavori della giunta comunale che si trova in

ritiro dalla mattinata di ieri in Alta Valtidone. Un momento di

condivisione e confronto che avviene una volta all’anno alla fine

dell’estate, ogni volta in una location diversa nel territorio piacentino.

Dopo la Valnure e la Valtrebbia, quest’anno è la volta della Valtidone e

più precisamente il B&B Al Mulino di Pecorara.

Il programma prevedeva una relazione sintetica ma esaustiva e dettagliata

per ogni assessore di fronte alla sindaca e ai colleghi di giunta.

Ieri, dopo un momento introduttivo da parte della sindaca Katia Tarasconi,

ad aprire i lavori della tre giorni è stato l’assessore al Bilancio e

vicesindaco Marco Perini. Un lungo intervento che ha “fotografato” lo stato

dell’arte dell’ente comunale dal punto di vista economico, con uno sguardo

al futuro rispetto ai traguardi che l’amministrazione si propone di

raggiungere.

Dopo Perini è stata la volta di Nicoletta Corvi, assessora al Welfare: un

settore che, insieme alle altre deleghe della stessa assessora, impegna una

parte rilevante del bilancio comunale. Nel corso della sua relazione, Corvi

ha espresso preoccupazione per il fatto che i bisogni e le problematiche

sono in continuo aumento sia numericamente sia per complessità e varietà; e

questo incide sulla necessità di dare risposte da parte delle istituzioni,

e spesso – ha sottolineato l’assessora – l’onere di trovare tali risposte

grava soprattutto sui Comuni senza un adeguato sostegno dal Governo

nazionale.

La giornata di ieri si è conclusa con la relazione dell’assessora

all’Ambiente Serena Groppelli che ha fatto il punto su vari progetti

(riqualificazione del Lungo Po, attuazione della strategia “plastic free” e

percorso di realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili) e

illustrato l’iter per i prossimi obiettivi con particolare riferimento al

Bilancio partecipativo.

Alle 20,30, appena conclusi i lavori, cena a base di tortelli piacentini al

sugo di funghi e brasato.

L’attività di oggi, sabato 31 agosto, è iniziata alle 8,30 dopo la

colazione con l’intervento dell’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini

che ha parlato dello stato d’avanzamento dei vari progetti di rigenerazione

urbana (da Porta Borghetto alle Scuderie di Maria Luigia) e ha aggiornato i

colleghi di Giunta sullo stato d’avanzamento dei lavori per la redazione

del nuovo Piano urbanistico generale.

A seguire è stato il turno dell’assessore ai Lavori pubblici Matteo

Bongiorni; particolarmente dettagliata la sua relazione a partire dallo

stato dei progetti in essere (viabilità, edifici pubblici) sino alle

necessità – presenti e future – legate al comparto nord della città (Piazza

Cittadella e Piazza Casali, Ex Anna, Porta Borghetto, Scuderie di Maria

Luigia).

Dopo Bongiorni è toccato a Mario Dadati, assessore allo Sport e alla

Scuola, che ha aggiornato i colleghi sullo stato di avanzamento del

processo di riorganizzazione del sistema scolastico piacentino che è va

nella direzione di costituire istituti comprensivi. Buona parte della sua

relazione si è concentrata poi sulla riqualificazione del Polisportivo e

sulla situazione delle palestre scolastiche.

Francesco Brianzi, assessore ai Politiche giovanili e all’Università, dopo

un bilancio dei vari progetti che hanno beneficiato di finanziamenti

europei, nazionali e regionali, si è concentrato su azioni future,

imminenti (come l’apertura di un nuovo centro aggregativo) o più a lungo

termine, e su iniziative che coinvolgono il mondo universitario come la

Notte europea dei ricercatori.

L’assessore alla Cultura Christian Fiazza, dopo un bilancio sulle attività

portate a termine nell’ultimo anno, si è concentrato sul nuovo progetto di

candidatura per gli Stati generali dei Cammini religiosi della via

Francigena in prospettiva del Giubileo che si aprirà alla fine di

quest’anno. Ha parlato anche del futuro di Piacenza Summer Cult partendo

dagli ottimi risultati che la rassegna – che si è tenuta nel cortile di

Palazzo Farnese – ha fatto registrare in termini di pubblico e di indotto

per la città.

A chiudere la serie di interventi è stato l’assessore al Commercio e al

Marketing territoriale Simone Fornasari. Particolarmente articolata la sua

relazione a partire dalle valutazioni sui numerosi eventi di successo

dell’ultimo periodo in ottica di continuare a lavorare sul posizionamento