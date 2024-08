CODACONS SU VENEZIA PREMIO CORTOMETRAGGI

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

VENEZIA: PREMIATO IL CORTOMETRAGGIO DEDICATO AI TEMI SOCIALI

CODACONS: PREMIAMO CHI DENUNCIA I PROBLEMI DEI CONSUMATORI, I GIOVANI AUTORI VANNO SOSTENUTI

Oggi, nello storico spazio allestito dal Codacons al Lido di Venezia, è stato celebrato il vincitore del concorso Co. Co. Co. (Corto, Cortissimo, Codacons) ed è stato consegnato il relativo trofeo, opera del maestro Ferdinando Codognotto, in un evento che ha visto la presenza dell’Avv. Carlo Rienzi e di Gianni Ippoliti.

Il premio è andato all’autore del corto ‘Buona la prima’ Daniele Catini e all’attore protagonista di questa interessante proposta, risultata la più votata in occasione della prima edizione del concorso dedicato ai videomaker autori di brevi video di denuncia sociale. Agli altri partecipanti al concorso è andato comunque un riconoscimento per la loro partecipazione (la Menzione Speciale Codacons).

Alla base del progetto l’idea che dalle problematiche ambientali ai diritti dei consumatori nel mondo digitale, dal caro bollette alle pubblicità ingannevoli dei prodotti alimentari, dai danni alla salute alle truffe online, ogni violazione dei nostri diritti sia purtroppo una storia da raccontare. E che sia possibile farlo tramite cortometraggi, incoraggiando la creatività di ognuno.

Tutti i cortometraggi partecipanti al concorso saranno proiettati nel corso di una serata esclusiva presso Spazio Tiziano a Roma.

Per approfondire e per vedere il corto risultato vincitore e gli altri video partecipanti: https://codacons.it/cococo-vincitore/

“Una vera sorpresa: è stato bellissimo scoprire che tanti giovani tengono nel cassetto progetti di denuncia sociale, e sono pronti a proporli se qualcuno li ascolta. Replicheremo senza dubbio questa iniziativa, ma il governo deve fare la sua parte sostenendo i giovani autori e le piccole case di produzione indipendenti”, commenta il presidente Carlo Rienzi.