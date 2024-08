(ARC) Cultura: Anzil, a fianco Comune Sedegliano per recupero castelliere

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

giunta comunale del Comune del Medio Friuli

Trieste, 31 ago – La riqualificazione del campo sportivo di

Rivis e il progetto di recupero del castelliere nella frazione di

Gradisca, oltre alle iniziative del Comune negli ambiti culturale

e sportivo. Sono questi i principali temi toccati nel pomeriggio

nel corso dell’incontro tra il vicegovernatore del Friuli Venezia

Giulia con delega a Cultura e Sport Mario Anzil e la giunta

comunale di Sedegliano, guidata da Debora Donati.

Durante l’incontro, Anzil ha rimarcato che “la Regione ha erogato

un contributo di 475mila euro per rinnovo del campo sportivo di

Rivis, mentre per gli ulteriori interventi pianificati, data la

qualit? dell’impianto, abbiamo valutato con il primo cittadino la

possibilit? di altre modalit? di finanziamento”.

Particolarmente apprezzato dal vicegovernatore il piano del

Comune per il recupero del castelliere nella frazione di

Gradisca, al quale la Regione ha destinato un milione di euro.

“Si tratta di un intervento importante – ha sottolineato Anzil -,

perch? consente di mettere in rete questa antica struttura con

tutti gli altri castellieri della zona e con la costituenda

Fondazione dei castellieri del Medio Friuli, la cui creazione ?

stata approvata a luglio con l’ultima legge di assestamento di

bilancio con la previsione della partecipazione di soggetti

pubblici e privati. Il progetto di recupero del castelliere di

Gradisca di Sedegliano lo render? infatti uno dei pi? importanti

tra quelli inseriti nella costellazione dei castellieri della

nuova fondazione”.

