(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 AGRICOLTURA, VARCHI (FDI): ICERTA STAMPA SPECULA SULLE EMERGENZE DEGLI ITALIANI PER ATTACCARE MINISTRO LOLLOBRIGIDA, QUESTO NON È GIORNALISMO

“Da certa stampa di sinistra arriva oggi un nuovo esempio di giornalismo fazioso e scorretto. Affermare che il governo Meloni e in particolare il ministro Lollobrigida non abbia fatto nulla per contrastare l’emergenza della peste suina e quella della siccità in Sicilia è la più classica delle fake news”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato e Responsabile Politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d’Italia.

“Impegnati in questo attacco infondato – aggiunge – riguardo al tema della siccità in Sicilia, certi giornali dimenticano che il governo Meloni è subito intervenuto destinando, attraverso la legge 101 del 2024, la somma di 15 milioni per le aziende siciliane colpite dall’emergenza. È spregevole strumentalizzare le difficoltà di tanti cittadini per scopi politici evidenti a tutti, da molto tempo. Ma questo – conclude Varchi – non è più giornalismo”.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati