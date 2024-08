Scuole CmRC

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 “Nella struttura di Villa Paganini, sede della succursale dell’Istituto “Giosuè Carducci”, assieme al Sindaco Roberto Gualtieri, abbiamo fatto un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori che hanno interessato la messa in sicurezza di tutti i solai dell’edificio che erano completamente deteriorati, il rifacimento del pavimento e del tetto, con rinforzi in ferro necessari per aumentare il livello di sicurezza e di tenuta. Consegneremo a giorni una scuola con quattro aule in più per garantire ad altri 100 studenti un ambiente accogliente e sicura”.

Daniele Parrucci. Consigliere Delegato all’edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma