(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 Lavoro. Zullo (FdI): Numeri record, ecco perché la sinistra confonde l’opinione pubblica

“L’Istat oggi ci informa di una serie di dati significativi: cresce l’occupazione, specie quella femminile, diminuiscono i disoccupati, l’inflazione è ai minimi in Europa. Questi sono i risultati record del governo Meloni. La sinistra vuole censurarli, motivo per cui si inventa costantemente narrazioni distorte per gettare discredito e confondere l’opinione pubblica. Ma gli italiani non ci cascano”.

Lo dichiara in una nota il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro.

