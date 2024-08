(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 Lavoro: Pellicini (FDI): “Risultati da record per l’Italia”

I dati sull’occupazione dimostrano come l’Italia, abbandonate le nefaste politiche del reddito di cittadinanza, abbia davvero intrapreso un percorso virtuoso.

Ciò dimostra come il governo abbia operato scelte coraggiose e giuste, puntando sulla sviluppo e sulla crescita.

I dati ISTAT relativi al mese di luglio certificano un aumento di 56.000 occupati che portano il tasso di occupazione a raggiungere il 62,3%, dato record dal 2008. Allo stesso tempo il tasso di disoccupazione scende dello 0,4% e si attesta sul 6,5%.

Una vecchia e vuota politica di assistenzialismo, alla perenne ricerca del consenso, avrebbe condotto alla conferma del reddito di cittadinanza. Il governo Meloni ha invece cambiato diametralmente rotta, dimostrando di credere nel lavoro come leva di rilancio economico-sociale. I risultati ci stanno dando ragione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia

Andrea Pellicini

