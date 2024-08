ARCO Paralimpiadi Parigi2024: Eleonra Sarti agli ottavi. Domani le prime medaglie

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

GIOCHI PARALIMPICI PARIGI 2024

Eleonora Sarti supera Giulia Pesci nel derby azzurro, Matteo Bonacina

fermato da Nori

Domani le medaglie compound e W1 donne

*Conclusa la giornata dedicata ai sedicesimi di finale del Compound Open

femminile e maschile. Nella mattinata l’Italia ha visto il passaggio agli

ottavi di finale di Eleonora Sarti nella sfida tutta italiana con la

compagna di squadra Giulia Pesci (136-126). Nel pomeriggio si è fermata la

corsa del campione del mondo in carica Matteo Bonacina, superato

dall’iraniano Hadi Nori 139-141. **Domani si assegnano le prime medaglie:

le speranze di podio dell’Italia sono rappresentate al mattino da Asia

Pellizzari e Daila Dameno nel W1 e da Eleonora Sarti nel compound il

pomeriggio. *

*SARTI VINCE IL DERBY CON PESCI -* I Giochi Paralimpici di Parigi hanno

sfornato i primi piatti succulenti, nel “ristorante stellato” allestito

all’Esplanade des Invalides. Dopo l’antipasto del ranking round e delle 72

frecce, è già maturo il tempo delle sfide decisive. Come il derby italiano,

valevole per i sedicesimi di finale del Compound Open femminile. Derby che

sorride a *Eleonora Sarti*: l’atleta di Cattolica si aggiudica il confronto

con la compagna di nazionale – e avversaria per un giorno – *Giulia Pesci*.

E accede così agli ottavi: *136-126* il punteggio da consegnare agli

archivi.

Ma Pesci, che ha ottenuto il pass paralimpico grazie al successo nel torneo

di qualificazione di Dubai dove vinse la finale valida per il pass contro

l’azzurra bronzo a Tokyo 2020, Maria Andrea Virgilio, esce a testa alta. E

parte molto bene, tanto da chiudere in vantaggio prima (26-24) e seconda

volée (52-51). Sarti, però, cresce alla distanza: opera il sorpasso nel

terzo capitolo del match, mentre la quarta volée è semplicemente perfetta

con un tris di 10. A quel punto, il gap diventa importante e, nel finale,

Eleonora amministra il rassicurante vantaggio e si prepara a vivere

l’ottavo di finale: domani pomeriggio, alle 15.30, contro l’indiana Sarita,

capace di superare (138-124) Nur Jannaton Abdul Jalil, atleta della Malesia.

*LE DICHIARAZIONI –* “*Purtroppo ci siamo incontrate subito* – è il

commento di *Giulia Pesci* -. *Essendo amiche, compagne di nazionale e di

squadra, non è stato semplicissimo interpretare la sfida. Per quanto mi

riguarda, non ho tirato al meglio delle mie possibilità, ma l’emozione era

intensa. Un’emozione che mi ha coinvolto nell’intera Paralimpiade ed è

impossibile da descrivere: questa non è una semplice competizione, ma un

mondo a parte*”.

*Sarti*, invece, vive la sua terza esperienza ai Giochi: “*Dopo Tokyo, ho

cambiato allenatrice, psicologa sportiva e intrapreso un percorso diverso.

In più, ho avuto la fortuna di entrare nel Gruppo Sportivo Paralimpico

della Difesa. E questo mi ha dato la possibilità di allenarmi con costanza,

anche più volte al giorno. Non so come andrà a finire, ma sono contenta di

tutto ciò che ho fatto fino a qui*”.

Quella in salsa azzurra è stata una sfida nella sfida: “*Quando il tecnico

ci ha annunciato il derby, pensavo stesse scherzando – conclude Eleonora -.

Avrei voluto incontrare Giulia alla fine, non all’inizio dei Giochi. Con

lei abbiamo condiviso molti aspetti: a cominciare dalla preparazione*”.

*BONACINA FERMATO DA NORI -* È amaro il pomeriggio all’Esplanade des

Invalides per i colori azzurri: Matteo Bonacina, infatti, esce di scena nel

Compound Open. E cede all’iraniano Hadi Nori, nel duello valevole per

l’accesso agli ottavi: 139-141 il risultato finale in favore dell’iraniano.

Un vero peccato, anche perché l’inizio di Matteo è entusiasmante: quattro

frecce scoccate e 40 punti a tabellone. Il massimo. Poi, nella parte

centrale dell’incontro, il bergamasco infila una lunga serie di 9: ben otto

in sequenza. E Nori ne approfitta: dopo aver chiuso sotto di due punti la

prima volée, si riavvicina nella seconda (58-57), impatta nella terza (a

quota 85) e sorpassa nella quarta e penultima (112-113). Bonacina non

molla: nella volée conclusiva, trova nuovamente il centro del bersaglio, ma

la penultima freccia si posa sull’8. E risulterà fatale.

*LE DICHIARAZIONI -* Pochi dubbi sul fatto che, quello con l’iraniano,

fosse uno degli incroci più scomodi che potessero capitare al primo turno,

se si considera lo spessore di un avversario navigato e più volte

protagonista in ambito internazionale. Anche alle Paralimpiadi: “*È andata

male, mi dispiace* – afferma Bonacina, in sede di analisi -. *Non sono

riuscito a mettere a frutto il tanto lavoro di questi anni. Si vede che

dovrò lavorare ancora di più*”. Eppure l’approccio di Matteo si era

rivelato impeccabile: “*Forse mi sono lasciato prendere un po’

dall’agitazione e ho iniziato a girare intorno al centro del bersaglio.

Anziché pensare agli aspetti da migliorare, avrei dovuto spegnere la testa

e focalizzarmi esclusivamente sul tiro, come ho fatto all’inizio*”. Il

rimpianto non manca: “*In particolare per come ho gestito la parte finale.

Se potessi tornare indietro, qualcosa cambierei. Ma, in sede di

preparazione, ho fatto davvero il possibile per arrivare pronto*”.

Non l’epilogo sperato, quindi, per il campione del mondo in carica (oro a

Pilsen, in Repubblica Ceca, nel 2023). Tuttavia, le Paralimpiadi di Parigi

non finiscono con il percorso individuale. Bonacina tornerà di nuovo in

scena nel mixed team, insieme a Eleonora Sarti. L’appuntamento è per lunedì

2 settembre (ore 16.30), quando gli azzurri se la vedranno con la Malesia

(Abdul Jalil, Govinda Rajan): “*Ora va smaltita la delusione* – conclude

Matteo -. *Poi, da stasera, testa al mixed team, sperando di ottenere un

risultato migliore*”.

*PROGRAMMA -* Domani, *sabato 31 agosto*, verranno assegnate le prime

medaglie nel tiro con l’arco nelle divisioni *W1* e *Compound Open

femminile*. Asia Pellizzari e Daila Dameno saranno sulla linea di tiro al

mattino per la gara W1, mentre nel Compound sarà protagonista nel

pomeriggio Eleonora Sarti.

*Asia Pellizzari* agli ottavi con Misir (Tur) *alle 9:00* e *Daila Dameno*

ai quarti con Brandtlova (Cze) *alle 9:51*. A seguire le semifinali dalle

10:59, la finale per il

bronzo alle 11:48 e la finale per l’oro alle 12:05.

*Eleonora Sarti* scenderà in campo agli ottavi con Sarita (Ind) *alle 15:30*.

Dalle 17:46 sono previsti i quarti di finale, seguiti dalle semifinali alle

18:54 e a concludere la finale per il bronzo alle 19:43 e quella per l’oro

alle 20:00.

Le competizioni saranno trasmesse in diretta su *Rai 2*.

*30 agosto 2024*

