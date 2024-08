(ARC) Aut. locali: Roberti, Summer Camp aiuta a vincere sfide futuro

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 Questo pomeriggio la consegna degli attestati agli amministratori

comunali e ai dipendenti municipali che hanno partecipato alla

settimana di formazione professionale

Paluzza, 30 ago – “Le sfide si possono vincere solo se si

acquisiscono con costanza nuove competenze, sia da parte dei

dipendenti della Pubblica amministrazione, che per gli

amministratori, anche facendo comunit?, imparando a conoscere le

esperienze portare avanti nei diversi territori. L’obiettivo

finale ? quello di far crescere il Friuli Venezia Giulia, il

sistema del Fvg e soprattutto di fare star meglio i cittadini che

abitano questa regione”.

Lo ha sottolineato l’assessore alle Autonomie locali del Friuli

Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, che questo pomeriggio ?

intervenuto a Paluzza, negli spazi della sede del Centro servizi

per le foreste e le attivit? della montagna (Cesfam) alla

giornata finale del Summer Camp 2024, una settimana residenziale

dedicata agli amministratori locali.

L’iniziativa, organizzata dalla fondazione in house della

Regione, Anci – ComPa Fvg, in collaborazione con Informest e

Universit? degli studi di Udine, ha preso avvio il 25 agosto

scorso e quest’anno ha avuto come filone portante le tematiche

inerenti le strategie di sviluppo sostenibile.

In quest’ultimo giorno di frequenza, agli amministratori e ai

dipendenti che hanno partecipato sono stati consegnati gli

attestati. Presente, tra gli altri, anche il presidente di Anci

Fvg, Dorino Favot.

“Il Summer Camp – ha sottolineato Roberti – ? sempre

un’importante occasione di incontro per gli amministratori locali

del Friuli Venezia Giulia, di crescita professionale: offre

l’opportunit? di condividere esperienze e di imparare, quindi, a

progettare il futuro delle proprie attivit?”.

“Di questo – ha tenuto a precisare Roberti – dobbiamo ringraziare

Anci e la Fondazione ComPa che, proprio quest’anno, ? diventata a