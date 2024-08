Agenzia regionale 889.24 Triggiani Caroli_siglato accordo Italsistemi e Dema_Brindisi

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

CRISI AREA INDUSTRIALE BRINDISI: SIGLATO IN REGIONE L’ACCORDO DI

CESSIONE DELL’AZIENDA DAR DEL GRUPPO DEMA A ITALSISTEMI SPA

Assessora Triggiani e presidente Sepac Caroli: “Salvi i posti di lavoro e un

segnale concreto di ripresa per il settore aerospaziale brindisino”

È stato siglato ieri, 29 agosto 2024, l’accordo per la cessione dell’azienda DAR di Brindisi dal gruppo

DEMA a Italsistemi Spa, ai sensi dell’articolo 47 della legge 428 del 1990. L’intesa sottoscritta nel

Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, alla presenza, tra gli altri, del Comitato regionale

Occupazione Sepac, guidato dal presidente Leo Caroli, insieme all’assessora alla Crisi industriali della

Regione Puglia, Serena Triggiani, impegna le parti a proseguire in continuità le attività di DAR e a

confermare tutto il personale in organico presso la nuova cessionaria, con la conservazione di tutti i

diritti acquisiti nel precedente rapporto di lavoro. Non solo: l’accordo prevede anche la

responsabilità aziendale ad attingere prioritariamente, in caso di nuove assunzioni, al bacino delle

professionalità costituito dagli esuberi ex DCM (azienda dismessa dallo stesso gruppo DEMA)

costituito presso l’ARPAL Centro per l’impiego di Brindisi.

“Si tratta di un traguardo particolarmente importante – ha commentato a margine l’assessora

Triggiani –: ho seguito personalmente questo tavolo SEPAC riguardante la situazione del DAR e dei

suoi lavoratori e quest’oggi desidero complimentarmi con le parti per la franchezza, la

determinazione ma anche la concretezza con cui hanno saputo giungere alla sintesi finale. Tutti

insieme, con il supporto professionale e umano del presidente Caroli, diamo una risposta certa sulla

prospettiva lavorativa dei lavoratori DAR, da tempo in crisi con il gruppo DEMA. Ma, più

complessivamente, diamo anche un segnale di ripresa e speranza a tutto il settore aerospaziale

brindisino e, più in generale, di tutto territorio, che soffre per la crisi della propria area industriale. La

Regione Puglia in tal senso non farà mai mancare il suo supporto”.

Secondo il presidente di Sepac Caroli: “con questo accordo abbiamo dato continuità ad una realtà

industriale fondamentale del tessuto economico produttivo di Brindisi, ma soprattutto abbiamo

offerto certezze di un futuro lavorativo alle 85 persone che transitano da DAR a ITALSISTEMI. Siamo

adesso pronti a discutere nel dettaglio il piano industriale con il relativo progetto di investimenti di

Italsistemi che opererà in sinergia con CTM Avio di Brindisi per il co-finanziamento pubblico

dell’investimento. Si tratta di un’operazione che mette insieme più realtà d’impresa altamente

specializzate e che auspichiamo porterà a nuova occupazione, ma anche crescita e sviluppo, in

termini di innovazione non solo per la città di Brindisi ma anche per tutta quanta la nostra Regione.

Apprezzeremo, a tal proposito, una scelta di investimento in direzione non solo del potenziamento

degli impianti esistenti ma anche delle innovazioni della ricerca, al fine di rendere lo stabilimento

sempre più competitivo. Per questo motivo – ha concluso Caroli – già nei prossimi mesi mi sono

impegnato a convocare le parti per monitorare gli sviluppi operativi”.

