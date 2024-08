A #Venezia81 la Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG presenta gli 8 progetti vincitori di “Corti senza Confine” alla presenza di registi e produttori

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG

*”CORTI SENZA CONFINE”*

*Nell’ambito dell’81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della

Biennale di Venezia, all’Italian Pavilion presentati oggi, alla presenza

dei registi e dei produttori, gli otto progetti vincitori del bando “Corti

senza Confine”*

*TEASER CORTI SENZA CONFINE *(1.42 min)

> > per scaricarlo:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QFwFGIT7hkxlkeCTA3HORGVa5RVsR5wj

*FOTO EVENTO CORTI SENZA CONFINE A #VENEZIA81*

> > per scaricarle:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rOCGYlGcPU_oRDgb2JKWYBIP6HAM4xYM

*IMMAGINI DI COPERTURA PER TV E WEB EVENTO CORTI SENZA CONFINE A #VENEZIA81

+ LIDO/EXCELSIOR/PALAZZO DEL CINEMA ESTERNI + COMMENTO SERGIO EMIDIO BINI,

ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TURISMO REGIONE FVG*

> > per scaricarle:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EabCnZd2MdzyuDiUHQhxIpC2YtR5-5kK

*******

Trieste, 30 agosto 2024 – Questo pomeriggio all’*81° Mostra Internazionale

d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia* in corso in questi giorni

al Lido lo sguardo del Cinema si è posato su Nova Gorica e Gorizia, due

città che in realtà oggi sono una sola, insieme nominate Capitale Europea

della Cultura 2025. Se ne è parlato nel corso di “Corti senza Confine”,

organizzato dalla *Friuli Venezia Giulia Film Commission –

PromoTurismoFVG. *

L’incontro, che si è svolto all’*Italian Pavilion* lo spazio, organizzato

da Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero

della Cultura, che accoglie i professionisti dell’industria audiovisiva nei

principali festival e mercati internazionali, è stata l’occasione per

scoprire per la prima volta e in prima persona dalle parole dei registi e

dei produttori, gli otto* progetti vincitori del bando “Corti senza

confine”* e assistere alla proiezione del *teaser*, un piccolo assaggio dei

lavori che stanno prendendo forma proprio in queste settimane nel

territorio goriziano.

Ideato dalla Direzione centrale cultura e sport della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film

Commission – PromoTurismoFVG, “Corti senza confine” è uno dei progetti del

programma di produzioni sviluppato nell’ambito di *Evropska prestolnica

kulture – Capitale Europea della Cultura – European Capital of Culture GO!

2025 Nova Gorica – Gorizia* e volto a realizzare, nei diversi ambiti della

cultura, prodotti originali che possano, anche in futuro, testimoniare il

grande evento del 2025 e costituirne idealmente un’eredità culturale.

I cortometraggi saranno fruibili dal pubblico nel corso del 2025 in momenti

dedicati del programma di “GO! 2025”. Visto l’alto valore dei progetti

l’auspicio, come sottolineato da Chiara Valenti Omero, coordinatrice della

FVG Film Commission, è che alcuni di essi trovino la strada verso i più

prestigiosi festival cinematografici nazionali e internazionali.

Per Mario Anzil, vicepresidente e assessore alla Cultura della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia, “Corti senza Confine” si concilia

perfettamente con la visione culturale della Regione, un territorio

caratterizzato da sempre dalla presenza dei confini e proprio per questo

capace di essere artefice e protagonista di un profondo mutamento del

concetto di “confine”: da ostacolo, muro e divisione a nuova opportunità di

amicizia tra i popoli.

*Corti senza Confine: i vincitori *

Gli otto progetti vincitori sono stati *selezionati tra le 151 candidature

pervenute dall’Italia e dall’Europa* e hanno ricevuto, ciascuno, un

contributo massimo di 100mila euro. La commissione chiamata a decretare i

vincitori, composta da esperti e tecnici, era presieduta da Gabriele

Salvatores. I cortometraggi premiati rappresentano ognuno un’opera unica e

originale, capace di raccontare con linguaggi e stili differenti una storia

legata al concetto di “assenza di confine”.

La parola “confine” è articolata; racchiude, dentro di sé, tante

sfaccettature da quelle puramente geografiche a quelle umane, culturali e

personali. Sfumature sulle quali i registi hanno lavorato e delle quali si

è parlato nel corso dell’incontro nel corso che è stata l’occasione per

svelare alcuni dettagli delle opere alle quali stanno lavorando.

“*Gorizia*” (*Rumore*) è l’unica opera di animazione di “Corti senza

Confine” nel quale, attraverso le tavole, realizzate con la distintiva

tecnica di pastelli a olio su carta, del pluripremiato* disegnatore

italiano Simone Massi *(tra i molti ricordiamo il David di Donatello nel

2012 per il miglior cortometraggio e quattro Nastri d’Argento) il piazzale

della Piazza Transalpina/Trg Evrope diventa lo scenario simbolico dove si

incontrano drammi storici e speranze future.

Il regista *Mauro Lodi *con *”L’estate che verrà*” (*Groenlandia*),

sviluppa la storia toccante di una profonda amicizia tra due giovani, un

italiano e uno sloveno, cresciuti in un contesto di grande coesione

culturale come quello dello Staatsgymnasium di Gorizia, ma in un luogo e in

un tempo che verrà sconvolto dalla guerra. Una narrazione coinvolgente che

sottolinea il potere delle relazioni umane di superare il confine.

*Emma Jaay *(*Tucker Film)*, regista di origine britannico-australiana, con

“*Dall’altra parte – favola di Aulo e Marina”* si cimenterà in una “favola

moderna”, esplorando i temi delle radici e delle frontiere e offrendo una

riflessione poetica sulla connessione umana oltre le divisioni geografiche.

*Lorenzo Fabbro* con “*La battaglia delle spazzole”* (*Staragara I.T.*) nel

suo corto combina ironia e realismo; un’opera che si attende come una

commedia brillante che trasforma la routine notturna di due operatori di

spazzatrici in una battaglia di confini invisibili e sentimenti inaspettati

a cavallo della Piazza Transalpina / Trg Evrope.

*Chiara Cremaschi* con “*Vivere*” *(La Scontrosa*) intraprende, con una

racconto potente e visivamente intenso, un viaggio non solo fisico, ma

anche introspettivo, che esplora le complessità della vita e delle emozioni

umane mettendo al centro due donne; un progetto che nasce da ricerche,

interviste e riflessioni di lungo corso dell’autrice insieme alla geografa

francese Camille Schmoll e all’artista Martina Melilli.

*Alberto Fasulo* nel suo corto *”L’Osservatore Romano*” (*Nefertiti Film*),

segue la tensione sottile tra un ottantenne ex-nobile e un misterioso

osservatore nella Piazza della Transalpina per esplorare i temi del confine

e dell’interdipendenza umana, con un sapiente mix tra commedia, dramma e un

omaggio ai film western di Sergio Leone.

*Davide Del Degan* in *”Ricordati di me”/“Spomni se name”* (Galaxia) *scritto

da Alessandro Biamonti *esplora i confini fisici e metafisici evidenziando

come essi siano rappresentazioni distorte della realtà umana.

“*Gregorio*” (*Amarena Film*) opera prima da regista di *Giacomo

Bendotti* racconta

il ritorno di un anziano sui luoghi della sua infanzia, esplorando il tema

delle migrazioni ed evidenziando la permeabilità dei confini che a seconda

del tempo, della storia e della direzione in cui si attraversano diventano

muri oppure ponti.

Chiude l’incontro* Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle attività

produttive e al turismo*, secondo il quale “Corti senza Confine”

contribuirà con grande efficacia a promuovere le due città e l’intero

Friuli Venezia Giulia. Così come le molte produzioni che stanno scegliendo

il Friuli Venezia Giulia per le riprese. Nel 2023 la FVG Film Commission ha

assistito 86 progetti e 29 di questi hanno beneficiato del contributo del

Film Fund; nel 2024, solo nei primi 6 mesi, sono già 80 i progetti

assistiti e 20 finanziati nelle prime due call. Un risultato significativo

anche alla luce del fatto che il terzo bando si chiuderà soltanto il 30

settembre. Sono numeri che attestano l’ottimo lavoro svolto in questi anni

dalla FVG Film Commission. Un soggetto, quest’ultimo, che è diventato

centrale anche nella comunicazione e nella promozione turistica della

Regione.