Vittoria Bianco, Francesco Bettella, Angela Procida e Monica Boggioni intascano il bronzo

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

Due ori, due argenti e 4 bronzi: è questo lo straordinario bottino di medaglie ottenuto dall’Italia nella prima giornata di gare dei XVII Giochi Paralimpici estivi in pieno svolgimento a Parigi. Le medaglie, che sono arrivate tutte dal nuoto, portano le firme di: Carlotta Gilli, oro nei 100 farfalla S13, Francesco bocciardo oro nei 200 stile libero S5, Simone Barlaam argento bei 400 stile libero S9, Efrem morelli argento nei 50 rana SB3 e poi ancora Vittoria Bianco bronzo nei 400 stile libero S9, Francesco Bettella argento nei 100 dorso S2, Angela Procida bronzo nei 100 dorso S2 e Monica Boggioni bronzo nei 200 stile libero S5.

Il primo podio, in ordine di tempo, lo ha ottenuto Simone Barlaam (GS FF.OO/Polha Varese) nei 400 stile libero S9. Il fuoriclasse ha nuotato in 4’14″16, conducendo quasi tutta la gara, ma proprio negli ultimi metri, il padrone di casa, il francese Didier ha la meglio sull’azzurro e si intasca l’oro con il crono di 4’12″55. Bronzo all’australiano Sala che chiude a 4’15″61.

Nella stessa distanza, ma al femminile, Vittoria Bianco (GSPD/NF Impianti Sportivi) fa sognare l’Italia con un meraviglioso quanto sofferto bronzo ottenuto grazie al tempo di 4’47″55. L’oro va all’ ungherese Konkoly in 4’39″78, l’argento invece all’australiana Patterson che ha nuotato in4’40″14.

Bronzo anche per Francesco Bettella (GS.FF.OO/Vitae Sport Education) nei 100 dorso S1. Finale a tre combattuta tra il Polacco Otowski a cui va l’alloro grazie al crono di 2’17″85 all’ucraino Kol l’argento grazie al tempo di 2’33″49, alle loro spalle in nostro azzurro che chiude in 2’33″82.

Altro bronzo per l’Italia grazie alla prestazione di Angela Procida (GSPD/CS Portici). La grintosa partenopea nella finale dei 100 dorso S2 non molla di un metro e grazie al crono di 2’24″48 non solo si guadagna il terzo gradino del podio ma va ad abbellire la medaglia con il secondo record italiano (il primo ottenuto stamattina in batteria). L’oro va al Singapore con Yip Pin Xiu in 2’21″73, l’argento invece alla messicana Aceves Perez che tocca la piastra a 2’21″79).

Efrem Morelli tutto rana e cuore. Nella sua gara principe il Capitano non finisce mai di stupirci. Dopo il bronzo ai Giochi Paralimpici di Rio nel 2016 ed un quarto posto a Tokyo, il 45enne tesserato per le Fiamme Oro e per i Canottieri Baldesio, conquista il suo primo argento paralimpico nei 50 rana SB3 grazie al crono di 49″41. La medaglia d’oro va al giapponese Suzuki che chiude in 48″04, mentre il bronzo allo spagnolo Lucio Miguel in 50″52.

Splende più che mai una delle punte di diamante della Nazionale Finp. Stiamo parlando di Carlotta Gilli. La primatista mondiale nella finale dei 100 farfalla S13 vola sul podio portando alla compagine azzurra il primo oro della giornata. Grazie al tempo di 1’03″27 l’atleta tesserata per le Fiamme Oro e per la Rari Nantes Torino non lascia scampo alle avversarie. L’americana Nuhfer, con non poco amaro in bocca, guadagna l’argento con il tempo di 1’03″88, bronzo invece all’Uzbekistan con Odilova che chiude a 1’05″43.

Medaglia d’oro e record paralimpico per il campione paralimpico Francesco Bocciardo. La storia si ripete, dopo l’oro di Rio nel 2016 e a Tokyo nel 2021, l’azzurro conferma la sua supremazia nella distanza dei 200 stile libero S5. L’atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e della Nuotatori Genovesi, conquista il suo oro grazie al crono di 2’25″99 con una rimonta impressionante, terzo a metà gara, ha avuto la capacità di resistere senza mollare di un metro. Argento all’atleta NPA Pulver che chiude in 2’27″32, il bronzo invece all’ucraino Komarov in 2’30″13.

Chiude il primo giorno di gare alla Defence Arena di Parigi, l’azzurra Monica Boggioni (GS FF.OO/Pavia nuoto) che intasca la medaglia di bronzo nella finale dei 200 stile libero S5 con il tempo di 2’47″96. Seppur non sia una velocista come le sue avversarie, l’azzurra ha saputo studiarsi la sua tattica e con grande tenacia toccare per terza la piastra. Davanti a tutti si piazza la britannica Kearney in 2’46″50 seguita dall’ucraina Poida che chiude a 2’47″16.

Altri risultati:

Stefano Raimondi (GS FF.OO./Aly Sport) 4° posto nei 50 stile libero S10

Alessia Scortechini (Fiamme Rosse/C.C.Sniene) 4° posto e R.I. nei 50 stile libero S10