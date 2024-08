QUINTO DI TREVISO, DOMENICA DI CORSA E SOLIDARIETÀ CON IL MEMORIAL MENEGHELLO | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

gio 29 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

CORSA E SOLIDARIETÀ CON IL MEMORIAL MENEGHELLO

Domenica 1° settembre, a Santa Cristina di Quinto, va in scena la 36^ edizione dell’evento

benefico che promette di coinvolgere oltre duemila podisti. Partenza alle 9 dalla chiesa,

percorsi da 5 e 10 km. Il ricavato sarà interamente donato a LILT e ADVAR

Treviso, 29 agosto 2024 – La solidarietà va di corsa a Santa Cristina di Quinto. Inizia il conto alla

rovescia per il 36° Memorial Paolo Meneghello – 11° Trofeo Lucio Bottiglieri, manifestazione podistica

a carattere ludico-motorio che domenica 1° settembre, con partenza alle 9 dalla chiesa di Santa

Cristina di Quinto, nel Trevigiano, promette di coinvolgere oltre duemila tra runners e camminatori.

Il Memorial Paolo Meneghello e il Trofeo Lucio Bottiglieri hanno alle spalle una lunga storia di vicinanza

a chi soffre e anche quest’anno l’intero ricavato della manifestazione sarà destinato a due associazioni

attive sul territorio, la LILT e l’ADVAR, realtà impegnate nel campo della prevenzione oncologica e del

sostegno a quanti sono costretti a convivere con la malattia tumorale.

“Il Memorial Meneghello – ricorda Massimo Benetello, in rappresentanza del comitato organizzatore –

è nato, ormai tanti anni fa, con sessanta partecipanti e una donazione iniziale di centomila lire. Ma

quando lo sport va a braccetto con la solidarietà, si possono raggiungere grandi traguardi, noi ne siamo

la dimostrazione. L’evento è cresciuto di anno in anno sino a raggiungere i duemila partecipanti e ha

donato complessivamente circa 240 mila euro. Il nostro impegno prosegue grazie all’aiuto di tanti.

Ringraziamo la famiglia Meneghello, in particolare le sorelle di Paolo, Anna e Luigina, CentroMarca

Banca e tutte le realtà che ci supportano. Siamo sicuri che anche quest’anno sarà un successo”.

Il 36° Memorial Paolo Meneghello – 11° Trofeo Lucio Bottiglieri offrirà due percorsi che si

svilupperanno sulle distanze di 5 e 10 chilometri. La partecipazione è aperta a tutti: più saranno gli

iscritti e maggiore sarà l’entità della donazione che il comitato organizzatore, guidato dall’Us Atletica

Quinto Mastella, farà a LILT e ADVAR.

“L’importanza di questi eventi sportivi e solidali è evidente – commenta Claudio Alessandrini, Direttore

Generale di CentroMarca Banca che sostiene ormai da parecchio tempo l’evento – non solo per chi vive

in prima persona questa bellissima realtà. Siamo orgogliosi per la grande partecipazione che ogni anno

il Memorial Meneghello – Trofeo Bottiglieri registra, i podisti sulla linea di partenza per la prevenzione

oncologica sono uno spettacolo meraviglioso. Una manifestazione benefica – continua Claudio

Alessandrini, grande appassionato di corsa – che si eleva ad essere una rappresentazione esemplare di

un territorio e di una comunità fondata sulla solidarietà, modello che noi sosteniamo da sempre

attraverso il nostro operato, e che ci auguriamo prosegua richiamando a sé non solo numerosi

partecipanti, ma anche sempre più attenzione e sensibilità per il messaggio che essa trasmette”.

Le iscrizioni al 36° Memorial Paolo Meneghello – 11° Trofeo Lucio Bottiglieri saranno possibili anche

nella mattinata della corsa, domenica 1° settembre, a partire dalle 7 e sino all’orario di partenza,

presso la chiesa di Santa Cristina di Quinto. Domenica, sul posto, sarà possibile anche versare la quota

d’iscrizione direttamente alla LILT e richiedere la ricevuta fiscale per la detrazione fiscale. L’obiettivo?