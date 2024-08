(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

INVITO AI MEDIA – 5.9, Giornata dell’Autonomia: presentazione del volume “Arte nel Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano”

**In Consiglio provinciale si trova una collezione che comprende più di 100 opere d’arte, oltre ad affreschi e vetri di Murano: questo prezioso patrimonio artistico è stato studiato e catalogato in un volume che verrà presentato giovedì prossimo, 5 settembre, alle ore 11.00 in Consiglio provinciale.**

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano dispone di una grande collezione d’arte che comprende, accanto ad affreschi e opere in vetro di Murano, anche più di 100 opere d’arte di rinomati artisti e artiste: vivo riflesso dei cambiamenti culturali, esse sono elemento importante della storia e della storia dell’arte della provincia.

Al fine di dare loro la visibilità che meritano, favorendone la conoscenza da parte di un vasto pubblico, è stata realizzata una completa pubblicazione in quattro lingue (italiano, tedesco, ladino e inglese) corredata da fotografie a colori in alta risoluzione e da saggi di rinomati autori e autrici: vi hanno collaborato, sotto la guida dello storico dell’arte e professore universitario Markus Neuwirth quale curatore, lo storico, archivista e curatore di mostre Hannes Obermair, l’autore freelance ed esperto di arte vetraria Mauro Sperandio, la storia dell’arte Francesca Taverna e la Soprintendente provinciale ai beni culturali Karin Dalla Torre.

L’opera “Arte nel Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano” sarà presentata dal presidente del Consiglio provinciale Arnold Schuler in occasione della Giornata dell’Autonomia – che garantisce alla Provincia di Bolzano anche la competenza primaria in merito ad attività artistiche, culturali ed educative, ovvero il giorno

giovedì 5 settembre 2024

alle 11.00

nella Sala sedute

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

in piazza Magnago 6

a Bolzano.

Interverranno il curatore Markus Neuwirth e la Soprintendente Karin Dalla Torre.

Giornaliste e giornalisti, operatori e operatrici dei media sono cordialmente invitati a partecipare alla presentazione.

