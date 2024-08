Invio comunicato stampa: Recoaro: borse di studio per giovani ricercatori nel nome di Nietzsche

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Recoaro: borse di studio per giovani ricercatori nel nome di Nietzsche

Il 7 settembre seconda tappa degli eventi dedicati al filosofo tedesco con premiazione dei finalisti e un concerto in centro storico

Del soggiorno del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche a Recoaro Terme e di come questi luoghi abbiamo suscitato in lui profonde emozioni si parla spesso. Di qui il Comune di Recoaro Terme ha deciso di dedicare all’importante esponente della cultura europea dell’800 un’intera rassegna di iniziative.

Dopo un primo concorso rivolto agli studenti degli istituti superiori vicentini, è ora il momento degli articoli dedicati al pensiero nietzschiano proposti da giovani ricercatori universitari under40 scelti dopo un’accurata e rigorosa selezione. I quattro finalisti così individuati presenteranno il 7 settembre i lavori sviluppati e saranno premiati con una borsa di studio del valore di 1.000 euro. Insieme a questi riconoscimenti, il Comitato scientifico del concorso ha selezionato tra questi quattro lavori quello che verrà pubblicato sulla prestigiosa Rivista di Estetica e il cui autore verrà reso noto proprio in occasione dell’appuntamento settembrino.

Il programma della rassegna è curato dalla dottoressa Keren Ponzo. A guidare il comitato scientifico, invece, troviamo la professoressa Tiziana Andina, apprezzata filosofa e docente dell’Università di Torino. A lei sarà affidata l’apertura della mattinata al teatro LUX di Recoaro Terme sabato 7 settembre.

Dopo i saluti di rito, in programma alle ore 9.30, a dare l’inizio ai lavori ci saranno anche gli studenti della scuola primaria del Comprensivo “Floriani” di Recoaro Terme. Alle 10.00 è previsto l’intervento della prof.ssa Andina dal titolo “L’attualità di Nietzsche”. A seguire interverranno la dott.ssa Alice Giordano (10.30) su “Verità, menzogna e linguaggio in Nietzsche: la metafora della moneta”, la dott.ssa Caterina Marino (11.10) su “Tra mari e monti. Il ‘metodo’ di Nietzsche”, il dott. Giulio Sacco (11.30) su “La nascita della tragedia dallo spirito di Aristotele. Una lettura aristotelica della poetica di Nietzsche” e infine il dott. Rolando Vitali (11.50) con il suo lavoro dal titolo “L’artificio dell’individuo sovrano. L’individuale e la legge come problemi estetici”.

Alle 12.10 sono previste le premiazioni con la conclusione dei lavori affidata alla curatrice Ponzo.

Ma la giornata non si concluderà qui, perché alle 17.00, in via Lelia, nel cuore del centro termale, si esibirà in concerto il Complesso Strumentale “V. E. Marzotto Città di Valdagno”, diretto dal Maestro Massimo Gonzo con musiche di Strauss, Verdi e Wagner, accompagnate dalle letture del prof. Dino Gasparoni tratte da “Così parlò Zarathustra”. L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno dell’azienda Zordan di Valdagno.