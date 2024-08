(ARC) Sport: Anzil, Rugby Pasian di Prato vicino ai giovani

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Il vicepresidente ha assistito all’amichevole con l’Hymers Collage

Pasian di Prato, 29 ago – “Lo sport ha la grande capacit? di

unire con gioia e in pace tanti popoli diversi, superando

barriere fisiche e mentali: accompagna al confronto nel segno del

rispetto, veicola valori importanti soprattutto per le nuove

generazioni, permette ai giovani di comprendere dinamiche sociali

importanti anche all’interno dei loro territori, favorendo cos?

lo sviluppo di una comunit? che cresce, che apprende da s?

stessa, che si aiuta vicendevolmente. Meritorio, in questo senso,

il grande lavoro svolto dal team che fa capo alla societ? ‘Rugby

Club Pasian di Prato'”.

Lo ha sottolineato il vicepresidente e assessore allo Sport del

Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che nel tardo pomeriggio di

oggi, ha raggiunto Pasian di Prato dove, negli spazi del

polisportivo del paese, si ? disputata la partita amichevole tra

gli atleti Under 16 e Under 18 della societ? sportiva “Rugby Club

Pasian di Prato” e i giovani atleti della squadra inglese

dell'”Hymers College”.

Hanno preso parte all’evento, tra gli altri, anche il presidente

della societ? sportiva “Rugby Club Pasian di Prato”, Sergio De

Nobili, il presidente del Comitato del Friuli Venezia Giulia

della Federazione italiana rugby (FirFvg), Emanuele Stefanelli,

gli allenatori delle varie categorie Under 16/18 (Simone Lentini,

Mattia Barella, Stefano Amura e Luca Bombonati), e il sindaco di

Pasian di Prato, Juli Peressini.

“Un plauso ai giovani atleti che si sono misurati sul campo con i

colleghi inglesi, in un clima ancora di divertente vacanza, come

? questo di fine agosto, impegnandosi comunque al massimo,

mettendo a frutto gli insegnamenti degli allenatori e gli sforzi

di una stagione di duri allenamenti. A loro vanno i migliori

auguri per un brillante campionato” ha detto il vicepresidente

Anzil, ricordando quanto anche la Regione abbia a cuore il mondo

dello sport in Friuli Venezia Giulia, con investimenti importanti

e costanti nel miglioramento degli impianti e nel sostegno delle

realt? che animano le varie discipline nelle diverse categorie.

Il “Rugby Club Pasian di Prato” ? una societ? sportiva fondata

nel 2010, precedentemente “Rugby Udine Junior”. Una realt?

giovane, quindi, nata e pensata per i giovani del territorio.

Conta una squadra di minirugby, quella dei Juniores e quella dei

Seniores, quest’ultima sorta 5 anni fa gi? con ottimi

presupposti, tanto che, due stagioni fa, si ? guadagnata la

vittoria nel campionato di C2 mentre la scorsa stagione ?

arrivata seconda; il 20 ottobre di quest’anno comincia poi il suo

cammino verso la serie C interregionale: una nuova sfida,

pertanto, per questi giovani e valevoli atleti.

A margine della partita amichevole, il vicepresidente Anzil ha

incontrato l’amministrazione comunale di Pasian di Prato con la

quale ha fatto il punto relativamente alle tematiche di sport e

degli impianti sportivi municipali.

