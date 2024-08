(ARC) Cultura: Anzil, Ert partner ideale per la cultura di frontiera

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

dell’Ente regionale teatrale

Udine, 29 ago – “Il cartellone 2024-2025 dell’Ente regionale

teatrale ? uno straordinario lavoro di sinergia tra tantissime

realt? culturali che porter? oltre 250 spettacoli in ventotto

teatri del territorio regionale riuscendo ad arrivare anche nelle

piazze pi? piccole proponendo eventi sempre di alta qualit?.

L’Ert, inoltre, ha una visione culturale per il futuro che ?

condivisa dalla Regione, cio? quella di proporre una cultura di

frontiera per una regione di confine con l’obiettivo comune di

cercare di rendere ancora pi? bello e affascinante il luogo in

cui noi viviamo. Per questo la Regione continuer? a essere

convintamente al suo fianco anche con il sostegno finanziario che

proseguiremo a garantire per il futuro”.

Lo ha detto questa mattina il vicegovernatore con delega alla

Cultura, Mario Anzil, partecipando alla presentazione del

cartellone 2024-2025 dell’Ente regionale teatrale che si ? svolta

– anche alla presenza del presidente e del direttore di Ert

Fabrizio Pitton e Alberto Bevilacqua – a Udine nella sede della

Fondazione Friuli.

Il cartellone si comporr? di 246 giornate recitative: 200 delle

quali dedicate alla prosa, 25 alla musica e 21 alla danza. I

titoli in programma saranno esattamente cento: 69 di prosa, 14 di

danza e 17 di musica. Particolare attenzione ? rivolta alle

produzioni regionali che quest’anno avranno 33 titoli per 79 date

totali: 17 spettacoli per 56 repliche di prosa, mentre le

produzioni musicali regionali porteranno in scena 16 titoli per

23 date complessive. L’inaugurazione della stagione sar? al

Politeama Rossetti di Trieste per un grande evento: “Nel cuore

dell’Europa”, un concerto (il prossimo 5 settembre) con la

Nordest Sinfonia Orchestra diretta dal maestro Marco Feruglio.

“Da sottolineare – ha evidenziato il vicegovernatore – nel ricco

programma ? proprio la grande multidisciplinariet? e le molte

produzioni regionali. Si tratta di una importante occasione per

valorizzare le produzioni locali consentendo a molti bravi

artisti di realizzare i loro lavori attraverso una rete di

luoghi, tra questi anche importanti palcoscenici, dove gli eventi

possono andare in scena. Perch? uno dei grandi pregi dell’Ert ?

proprio quello di riuscire ad affiancare le piccole piazze ai

grandi teatri, creando un circuito che porta il grande teatro

anche nelle piccole piazze e consente anche alle produzioni

locali di emergere”.

“Il grande evento di inaugurazione della stagione – ha aggiunto

Anzil – al Rossetti di Trieste si inserisce perfettamente nella

visione culturale che accomuna Regione ed Ert. Il concerto di

apertura si intitoler? proprio “Nel cuore dell’Europa” perch? la

nostra ? una regione che oggi ? al centro dell’Europa, in cui i

confini si sono trasformati in cerniere, che vuole

significativamente collocarsi nella cornice di una cultura

plurale e policentrica ispirandosi anche ai principi culturali

della programmazione di Go!2025, Nova Gorica Gorizia Capitale

della cultura europea”.

