(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Venezuela. Pellegrino (FdI): Maduro continua nella strategia del terrore

“Esattamente a un mese dalle elezioni che hanno decretato il tonfo del regime di Maduro, la situazione in Venezuela è sempre più nel caos. Il dittatore non ha accettato la sconfitta e continua nella strategia del terrore, arrivando addirittura a sequestrare più di 300 minorenni. Il Paese latino-americano sta attraversando un momento grave, ma anche importante, perché per la prima volta otto milioni di venezuelani hanno detto no nelle urne a una dittatura sanguinaria. Noi continueremo a essere sempre al fianco del valoroso popolo venezuelano in questa lotta, fin quando non verrà riconosciuto democraticamente e pacificamente il risultato vero delle elezioni. Il popolo ha scelto la democrazia e la libertà. E per questo anche oggi siamo scesi in piazza per ribadirlo”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento vittime di FdI e capogruppo FdI in Commissione straordinaria per i diritti umani.

