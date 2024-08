(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

![](https://cdn.uc.assets.prezly.com/577c9422-e290-4da8-b8ad-f97667b3ccb9/-/resize/1200x/-/format/auto/)

**Sony annuncia l’attesissimo obiettivo per ritratto, FE 85mm F1.4 GM

II**

==========================================================================

*Elevata risoluzione, splendidi effetti bokeh e autofocus veloce:

l’obiettivo full-frame da 85 mm con attacco E di ultima generazione è

l‘ideale per ritrattistica e contenuti video*

————————————————————————————————————————————————————————————-

Sony ha annunciato oggi il lancio del modello [FE 85mm F1.4 GM II](https://www.sony.it/electronics/obiettivi-intercambiabili/sel85f14gm2) (SEL85F14GM2), un obiettivo premium che eredita lo schema ottico e le

eccellenti caratteristiche dell’apprezzata generazione precedente. Il

sapiente mix di elevata risoluzione e spettacolari effetti bokeh è stato

ora racchiuso in dimensioni ancora più compatte e integrato con le ultime

tecnologie. Abbinato alle più recenti fotocamere Alpha™ di Sony, questo

obiettivo si presta a diverse applicazioni creative, dalla ritrattistica ai

servizi di matrimonio, dai viaggi alla produzione di contenuti video di

qualità cinematografica.

“Nel 2016 abbiamo lanciato la nostra gamma G Master™ e l’obiettivo

F1.4 da 85mm di prima generazione è stato proprio uno dei tre prodotti che

hanno reso quel momento così determinante per Sony. La serie G Master è

nata allo scopo di creare ottiche capaci di unire massima risoluzione e

splendide sfocature dello sfondo, il tutto abbinato alle tecnologie più

avanzate di volta in volta disponibili. Oggi siamo orgogliosi di ribadire

quell’intento presentando l’obiettivo di ultima generazione [FE 85mm F1.4 GM II](https://www.sony.it/electronics/obiettivi-intercambiabili/sel85f14gm2)”, spiega Yann Salmon Legagneur, Head of IP&S Marketing di Sony Europe.

“Sappiamo che tanti fotografi e videomaker si affidano a 85 mm di

lunghezza focale con ampia apertura. Ecco perché siamo felici di offrire

una versione aggiornata e ottimizzata con le nostre tecnologie

d’avanguardia, il tutto unito a leggerezza e dimensioni estremamente

compatte.”

**Elevate prestazioni ottiche e irresistibili effetti bokeh**

L’avanzato e sofisticato schema ottico del modello FE 85mm F1.4 GM II

ottimizza l’elevata risoluzione e offre al contempo meravigliosi effetti

bokeh, l’ideale per la ritrattistica.

Con ben due elementi XA (Extreme Aspherical) e due elementi ED (Extra-low

Dispersion), il design ottico all’avanguardia riduce con efficacia le

aberrazioni e offre ottimi livelli di risoluzione e resa da angolo ad

angolo. Il risultato è una qualità d’immagine straordinaria. Inoltre,

l’esclusivo trattamento Nano AR Coating II di Sony attenua bagliori e

riflessi per assicurare massima nitidezza. L’apertura circolare a 11

lamelle e l’ottimizzazione dell’aberrazione sferica in fase di

progettazione e produzione garantiscono l’incantevole e morbido effetto

bokeh tipico della serie G Master di Sony.

**Autofocus veloce, preciso e silenzioso, con ottime prestazioni di

tracking**

Il modello FE 85mm F1.4 GM II vanta un autofocus di grande agilità, in

grado di massimizzare la velocità dell’otturatore dei corpi macchina

più avanzati. Nelle fotografie, è 3 volte più veloce[i] rispetto al

modello precedente[ii] e riesce a seguire i soggetti in movimento con

elevata precisione. Tiene perfettamente il passo con i 120 fps[iii] di

velocità di scatto continuo del modello Alpha 9 III e offre prestazioni di

tracking del soggetto migliorate di ben 7 volteii.

**Design leggero ed elegante**

Rispetto al modello precedenteii, FE 85mm F1.4 GM II è, con i suoi 642 grammi di peso, più leggero di

circa il 20% [iv] e più compatto del 13%, risultato ottenuto grazie

all’adozione della tecnologia meccanica e dello schema ottico più

avanzati. Il filtro ha un diametro di 77 mm, mentre diametro e lunghezza

dell’ottica misurano rispettivamente 84,7 mm e 107,3 mm.

**Funzioni avanzate per la creazione di contenuti video**

Grazie a un motore lineare XD, l’obiettivo FE 85mm F1.4 GM II consente di

creare video fluidi e stabili con apertura di F1.4. Riduce al minimo

l’effetto “breathing” e supporta la compensazione del focus breathing

del corpo macchina[v]. Ha due pulsanti di blocco della messa a fuoco

personalizzabili e un selettore AF/MF per offrire flessibilità operativa,

mentre la ghiera indipendente del diaframma e la funzione MF a risposta

lineare offrono quell’intuitività di controllo che serve nelle sessioni

di shooting creativo.

**Resistenza e protezione**

L’elemento anteriore dell’ottica è trattato con un rivestimento al

fluoro che permette di rimuovere facilmente dalla superficie impronte

digitali, polvere, unto e altre contaminazioni. Il design antipolvere e

antiumidità[vi] garantisce una maggiore affidabilità all’aperto e nelle

condizioni d’uso più difficili.

**Disponibilità**

Il modello FE 85mm F1.4 GM II sarà disponibile a settembre 2024 presso i

rivenditori autorizzati Sony.

E’ disponibile un video prodotto dedicato al nuovo SEL85F14GM2 qui: [https://youtu.be/_7ljvF3ZwIc](https://youtu.be/_7ljvF3ZwIc)

Per informazioni dettagliate sul modello SEL85F14GM2, visitare la [**pagina**](https://www.sony.it/electronics/obiettivi-intercambiabili/sel85f14gm2).

Storie esclusive e nuovi emozionanti contenuti realizzati con il nuovo

obiettivo SEL85GMII e gli altri prodotti di imaging di Sony si possono

trovare su [www.alphauniverse.com](https://www.sony.it/alphauniverse/), un sito creato per informare e ispirare tutti i creatori di contenuti.

[i] Se utilizzato su Alpha 1. Test Sony.

[ii] Rispetto al modello FE 85MM F1.4 GM.

La velocità massima di scatto continuo potrebbe risultare inferiore in

alcune condizioni. La velocità di scatto continuo può variare a seconda

dell’obiettivo utilizzato in modalità di messa a fuoco AF-C. Per

informazioni dettagliate sulla compatibilità, consultare la pagina di

assistenza Sony dedicata all’argomento.

[iv] Rispetto al modello FE 85MM F1.4 GM. Test Sony.

[v]Consultare la pagina di assistenza [https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/function/compatibility.php?area=jp&lang=en&cs_ref=slct_lang&fnc=1001](https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/function/compatibility.php?area=jp&lang=en&cs_ref=slct_lang&fnc=1001)

[vi] Non è garantita la protezione al 100% da polvere e umidità.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Sony Europe B.V., Sede Secondaria Italiana – Via Angelo Rizzoli, 4 –

20132 Milano –

**Informazioni su Sony Corporation**

Sony Corporation è una controllata di Sony Group Corporation ed è

responsabile del business Entertainment, Technology & Services (ET&S) di

Sony Group. Con l’obiettivo di “supportare i creator per plasmare il

futuro dell’intrattenimento attraverso il potere della tecnologia”,

lavoriamo per continuare a creare Kando* per le persone di tutto il

mondo.

Per ulteriori informazioni relative a Sony, visitare il sito: [http://www.sony.net/](http://www.sony.net/)

*Kando è una parola giapponese che indica il senso di stupore ed

emozione che si prova quando si vive per la prima volta un’esperienza di

bellezza e meraviglia.

