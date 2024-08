(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 MIGRANTI. SBARDELLA (FDI), GOVERNO SULLA STRADA GIUSTA NONOSTANTE OSTRUZIONISMO TOGHE

“La mancata convalida dei fermi per i cinque tunisini, disposti dal questore di Agrigento e subito liberati, sembra un chiaro atto ideologico contro le politiche del governo Meloni sull’immigrazione. L’accordo Scholz-Starmer per combattere il traffico illegale di esseri umani, ormai insostenibile in tutta Europa, dimostra che siamo sulla strada giusta, nonostante alcuni magistrati disapplichino deliberatamente le leggi per ostacolare un governo democraticamente eletto. Questi tentativi di ostruzionismo non ci fermeranno: proseguiamo con determinazione, sostenuti dal calo degli sbarchi e dall’aumento dei rimpatri, consapevoli del buon lavoro svolto finora e decisi a tutelare l’interesse degli italiani”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella, componente della commissione Affari Costituzionali.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati