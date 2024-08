(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Migranti: Ricciardi (Pd), da centro destra visione à la carte del Vangelo

“La legge del mare è molto semplice e chiara, chi è in pericolo di vita va salvato e portato nel porto più vicino e sicuro. E chi salva una vita va ringraziato non certo perseguitato” così in una nota il vicepresidente del gruppo del Pd della Camera, Toni Ricciardi, che sottolinea come “dal governo e dai banchi parlamentari del centro destra assistiamo ogni giorno a una visione “à la carte” del Vangelo e dei valori della Chiesa. Ministri, sottosegretari e parlamentari – aggiunge Ricciardi – sfilano cinicamente nei luoghi di aggregazione cattolica a caccia di consenso ma poi, nei fatti, non perdono occasione per portare avanti politiche criminali che mettono a repentaglio la vita di chi scappa da fame e persecuzione alla ricerca di un futuro migliore”.

Roma, 28 agosto 2024

