(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Nota Stampa

Mappatura delle aree agricole di pregio per impianti fotovoltaici: la Città metropolitana di Venezia adotta il piano e lo invia ai Comuni per la fase di consultazione.

La Città metropolitana di Venezia ha avviato il procedimento relativo all’individuazione delle “aree agricole di pregio” potenzialmente inidonee ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici (e agrivoltaici), secondo la L.R. 17/2022.

Ad esito di tale procedimento, la superficie totale della Città metropolitana di Venezia pari a 247.133 ettari, risulta così suddivisa: ambiti di urbanizzazione consolidata 38.373 ettari, corpi idrici, zone umide, parti artificiali 64.987 ettari e superfici con valenza agricola 143.773 ettari. Di queste ultime, il 95,3%, pari a 137.043 ettari, sono state classificate come aree agricole di pregio.

Tale documento ha dovuto tenere conto non solo della variegata conformazione urbanistica, ambientale e paesaggistica del territorio metropolitano, ma anche dell’evoluzione del quadro normativo che, lo scorso luglio, ha visto l’emanazione di diverse leggi nazionali sul tema, concorrenti con quelle della Regione Veneto.

Il Sindaco della Città metropolitana Luigi Brugnaro in data odierna con proprio decreto ha adottato il piano di individuazione delle “aree agricole di pregio” che verrà ora inviato ai 44 comuni del territorio metropolitano per espletare la fase di consultazione con le singole amministrazioni locali.

Ufficio Comunicazione Gabinetto Sindaco