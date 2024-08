In Asp non c’è alcuna vertenza sulle pulizie

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

LA ASP ATTENTA ALLE CRITICITÀ RIVENIENTI DAGLI APPALTI ESTERNI

Sulle pulizie, vertenza mai aperta poiché non si sarebbero avute riduzioni né di ore, né di personale

Con riferimento ad alcune note sindacali riprese dai quotidiani locali ed in cui si invita la Asp Basilicata “a mostrare la stessa attenzione avuta nei confronti dei lavoratori della vigilanza armata anche per gli addetti ai servizi di pulizia”, si precisa quanto segue.

L’attenzione mostrata nella risoluzione della vertenza che ha riguardato i dipendenti della Sicuritalia Ivri spa è la stessa che la Direzione aziendale mostra nei confronti di ogni lavoratore dei servizi in appalto ed in generale di ogni attività professionale anche del personale dipendente o convenzionato. Quanto all’appalto per il servizio di pulizia, la questione si è conclusa prima ancora di divenire vertenza poiché, non si sarebbe avuta alcuna riduzione di personale. Cosa differente, in tutti gli ambiti, è la valutazione della corretta esecuzione del contratto che non attiene alla Direzione Generale ma è demandata alle funzioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e al Responsabile Unico del Procedimento.