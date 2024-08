(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 Immigrazione. Speranzon (FdI): Anche Scholz annuncia stretta, sinistra italiana resta sola

“La stretta annunciata dal cancelliere tedesco Scholz contro l’immigrazione clandestina, a seguito dell’ennesimo attentato da parte di un estremista islamico, dimostra che persino la sinistra in Europa si è finalmente accorta che gli ingressi indiscriminati rappresentano un problema di sicurezza. Gli unici a non esserne ancora consapevoli sono gli esponenti della sinistra nostrana, ottusamente accecati dall’amore per le dannose politiche immigrazioniste e abrasivi nei confronti del governo Meloni che invece difende i confini nazionali e fa crollare il numero degli ingressi illegali”.

Lo dichiara in una nota Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.

