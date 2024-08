(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 **Giani a Bagni di Lucca: “la piazza rinasce dopo i lavori. Inaugurazione

il 6 settembre”**

Scritto da Sara Ghilardi, martedì 27 agosto 2024

Sopralluogo questa mattina del presidente Eugenio Giani a Bagni di Lucca

con il sindaco Paolo Michelini a e una delegazione del Comune. In via di

ultimazione i lavori di riqualificazione della piazza Jean Varraud, che

rientra nell’ambito degli interventi PinQua-PNRR “Abitare la Valle del

Serchio”.

“Il 6 settembre si potrà procedere all’inaugurazione di questa piazza

storica e sarà una festa per tutta la Toscana.-ha detto il presidente

Giani- Bagni di Lucca sta rinascendo a nuova vita. Ringrazio

l’amministrazione comunale per la sua azione di riqualificazione.

Si cominciano anche a intravedere potenziali investimenti sul sistema

termale tradizionale della cittadina della Media Valle del Serchio e

abbiamo poi potuto direttamente constatare anche il grande successo

dell’Orrido di Botri, gestito con grande cura, a partire dalla

programmazione degli accessi, sempre dall’ amministrazione comunale,

dall’associazione che da essa dipende e dal Corpo Forestale dello Stato.

L’Orrido di Botri è una delle bellezze naturali più autentiche, citata da

Dante, è il vero e proprio Canyon della Toscana. Come Regione siamo

costantemente impegnati nella valorizzazione dei tesori naturali della

Toscana diffusa”.

I lavori di riqualificazione della piazza Jean Varraud per un importo

complessivo di circa 450 mila euro hanno riguardato tra gli interventi

principali: la ripavimentazione e la realizzazione di aree verdi,

l’inserimento di elementi di arredo urbano, il potenziamento

dell’illuminazione, al fine di restituire alla cittadinanza uno spazio di

aggregazione adatto anche a iniziative socioculturali di inclusione.