Fwd: COMUNICATO PER IL CONCERTO DEL 28 AGOSTO LMF24

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 Inoltriamo il comunicato relativo al concerto che si terrà domani, mercoledì 28 agosto, nell’ambito del Livorno Music Festival.

Inviato: martedì 27 agosto 2024 08:30

Oggetto: COMUNICATO PER IL CONCERTO DEL 28 AGOSTO LMF24

L IVORNO M USIC F ESTIVAL

Concerti 14ma edizione, 7 agosto – 1° settembre 2024

La grande musica con artisti internazionali e giovani talenti

Direttore Artistico Vittorio Ceccanti

Il ventesimo concerto si terrà mercoledì 28 agosto alle ore 21:00 al Museo di Storia Naturale e vedrà una formazione composta da insigni concertisti quali Marco Rizzi al violino, la viola di Raffaele Mallozzi, Xenia Jankovic al violoncello, Lorenzo Micheli alla chitarra, insieme ad un nutrito gruppo di giovani musicisti con un programma d’eccezione. Schubert finì di scrivere il quintetto per archi a poche settimane dalla morte. É l’opera cameristica più estesa della sua produzione, dalla durata di quasi un’ora. Caleidoscopio di colori armonici, caldo, estremamente dilatato, scuro con due violoncelli al basso, che arricchiscono la tessitura e permettono una sequenza infinita di soluzioni timbriche complesse. Questo brano, a ragion veduta, è stato considerato universalmente il suo capolavoro strumentale, suo testamento spirituale in musica, mettendo in scena un universo sonoro colmo di temi melodici profondi, ardite modulazioni, astratto e metafisico come non mai.

Mercoledì 28 agosto ore 21:00

LIVORNO – Museo di Storia Naturale

UNA SERATA CON SCHUBERT – MICHELI / RIZZI / MALLOZZI / JANKOVIC

Programma:

Ferdinand Rebay Die Schöne Mullerin, Fantasia sul ciclo dei lieder di Schubert per violino, viola, violoncello e chitarra;

Franz Schubert, Quintetto in do maggiore op.163, D.956 per due violini, viola e due violoncelli.

Artisti:

Marco Rizzi, violino;

Raffaele Mallozzi, viola;

Xenia Jankovic, violoncello;

Lorenzo Micheli, chitarra.

Talenti del LMF:

Beatrice Spina, violino; Hatsune Moriuchi, violino; Charlotte Marie Gré Brussee, violoncello; Marina Margheri, violoncello.

INFO E BIGLIETTI

€ 12,00 : posto unico non numerato a sedere per tutti i concerti (acquistabile anche online);

Ingresso gratuito : under 12 (non acquistabile online).

Pacchetti concerti a scelta (acquistabile anche online):

€ 50,00: 5 concerti

€ 70,00: 8 concerti

€ 80,00: 10 concerti

I BIGLIETTI sono acquistabili:

– online su Vivaticket in prevendita (fino all’orario di inizio concerto) link:

[ https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.vivaticket.com%2Fit%2Ftour%2Flivorno-music-festival%2F3832&e=8b912a75&h=774f9718&f=n&p=y | https://www.vivaticket.com/it/tour/livorno-music-festival/3832 ]

– presso i punti vendita Vivaticket‍ in tutta Italia al link: [ https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fshop.vivaticket.com%2Fita%2Fricercapv&e=8b912a75&h=4c140c9f&f=n&p=y | https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv ]

– tramite call center Vivaticket 892.234 (numero a pagamento)

– il giorno stesso nel luogo dell’evento dalle ore 20:00.

Per maggiori informazioni scrivere a:

Gioia Bertuccini

Livorno Music Festival