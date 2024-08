(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

https://www.unipr.it/node/106008

la nota stampa relativa alla riapertura delle immatricolazioni ai corsi di laurea triennali in Scienze dell’Educazione e dei processi formativi e in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali dell’Università di Parma

DAL 30 AGOSTO RIAPRONO LE IMMATRICOLAZIONI PER SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E PER SCIENZE ZOOTECNICHE

Iscrizioni fino a saturazione dei posti, e comunque non oltre il 20 settembre

Parma, 27 agosto 2024 – Da venerdì 30 agosto alle 12 riaprono, per i posti rimasti disponibili, le immatricolazioni ai corsi di laurea triennali in Scienze dell’Educazione e dei processi formativi e in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali dell’Università di Parma.

Per entrambi i corsi sarà possibile iscriversi fino a saturazione dei posti, e comunque non oltre il 20 settembre alle 12.

Con l’apertura di questa nuova procedura si effettua direttamente l’immatricolazione. Le persone che presenteranno domanda dopo che è stata raggiunta la numerosità programmata saranno messe in lista d’attesa per eventuali ripescaggi a seguito di passaggi di corso e/o rinunce.

La procedura per effettuare l’immatricolazione è interamente online: dalla home page del sito web di Ateneo http://www.unipr.it basta cliccare sul bollino “Immatricolazioni 2024-2025” http://www.unipr.it/iscrizioni e seguire le istruzioni.

* Informazioni di dettaglio per Scienze dell’Educazione e dei processi formativi: https://corsi.unipr.it/it/cdl-sepf

* Informazioni di dettaglio per Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali: https://corsi.unipr.it/it/cdl-sztpa

