(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 Burkina Faso, Presidente Fontana: ferma condanna per attacco terroristico, comunità internazionale reagisca

Roma, 27 ago – “Esprimo ferma condanna per il terribile attacco terroristico a Barsalogho, in Burkina Faso. Un atto di inaudita violenza che, secondo Acs, ha causato oltre 150 vittime, tra cui 22 cristiani, uno dei peggiori attentati in un Paese da anni duramente provato dal terrorismo islamico. Esprimo la solidarietà alle famiglie delle vittime e alla popolazione locale, costretta a vivere in un clima di terrore. Sosteniamo l’appello di monsignor Théophile Nare, vescovo di Kaya, che ha indetto per domani una giornata di lutto. È essenziale che la comunità internazionale reagisca prontamente per ristabilire pace e sicurezza nell’area”.

Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

