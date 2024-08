(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 ROMA, BARBERA (PRC): “REGIONE LAZIO TAGLIA 40 MILIONI DI EURO DESTINATI AL

TRASPORTO ROMANO”

“Troviamo estremamente grave che la giunta regionale del Lazio abbia

tagliato il 25% dei fondi destinati al trasporto pubblico locale della

Capitale. La città di Roma, infatti, riceverà dal fondo regionale dei

trasporti solo 200 milioni di euro invece dei 240 che sono stati stanziati

negli anni precedenti. Un provvedimento approvato durante il mese di

agosto, alla chetichella, che getterà ancora più in crisi il servizio

trasporto pubblico romano, già allo sbando. I fondi recuperati verranno

utilizzati dalla giunta regionale del Lazio per finanziare il taglio

dell’addizionale Irpef per i contribuenti laziali che hanno un reddito al

di sotto dei 28.000 euro annui. In sostanza, il presidente Rocca si farà

propaganda tagliando l’addizionale regionale, ma getterà sul lastrico Roma

Capitale, già in grave difficoltà per finanziare un servizio di trasporto

pubblico che fa acqua da tutte le parti. Quello che sorprende è il silenzio

delle opposizioni e della Giunta Gualtieri. Non si capisce se dormono o se

tale provvedimento sia stato in qualche misura concertato con loro. Una

cosa è certa a farne le spese saranno ancora una volta i cittadini romani,

peraltro alla vigilia di un periodo, come del Giubileo, che si annuncia

devastante per una città completamente abbandonata a se stessa”. E quanto

dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista.