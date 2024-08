(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

PRESIDENTE ROCCA: «SOLIDARIETÀ A TIZIANA RONZIO,

TOR BELLA MONACA MERITA LEGALITÀ»

Roma, 26 agosto 2024 – «Esprimo, a nome della Giunta regionale del Lazio, la solidarietà a Tiziana Ronzio e alla sua associazione per il vile gesto intimidatorio. Gli abitanti di Tor Bella Monaca chiedono legalità. C’è voglia di riscatto e, di certo, gesti come questo otterranno come unico risultato quello di rinvigorire la volontà di vivere in un territorio libero dalla criminalità organizzata. La Regione Lazio farà il massimo per tutelare figure come quella di Tiziana Ronzio». Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.