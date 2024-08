MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo-L’Aquila. Aperture serali Mammut durante la Perdonanza

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 PERDONANZA

APERTURE SERALI DEL MAMMUT

IN OCCAZIONE DELLA 730° EDIZIONE

Durante la 730° edizione della Perdonanza celestiniana l’orario di apertura del Mammut è stato ampliato nelle ore serali.

Pertanto il 27, 28, 29 e 30 agosto, il Bastione Est del Castello Cinquecentesco sarà visitabile: diurno: 9 /19.00, ultimo ingresso 18.30 serale: 19/ 23, ultimo ingresso 22.30.

La sede del MuNDA in via Tancredi da Pentima, di fronte alla Fontana della Rivera, rimarrà chiusa in orario serale.

Biglietto: intero 7 €, ridotto per la fascia d’età 18-25 anni 2 €, gratuito al di sotto dei 18 anni.

I biglietti di ingresso al Museo Nazionale d’Abruzzo possono essere acquistati direttamente nella biglietteria del Castello o sul portale e sull’app dei Musei italiani al link http://www.museiitaliani.itUfficio Stampa MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo