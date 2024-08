(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 Foibe, Tubetti (FdI): mostra al Vittoriano segno attaccamento a nostra storia

“Oggi è una giornata storica per tutti coloro che per anni, nell’indifferenza collettiva, combattevano per portare alla luce l’esistenza delle foibe, l’esodo e i 40 giorni di occupazione vissuti da Gorizia Monfalcone e da tutti i territori del confine orientale italiano. E’ stato infatti firmato al Ministero della Cultura un accordo per la realizzazione al Vittoriano di una mostra temporanea sull’esodo giuliano-dalmata. Quanto deciso è un importante segno di attaccamento alla nostra Nazione e alla nostra storia. La dimostrazione dell’ottimo lavoro che il ministro Sangiuliano sta svolgendo, a cui va tutta la mia riconoscenza e quella di tutti i miei concittadini che non ci sono più”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, segretario della commissione Finanze.

