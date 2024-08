ENRICO FABBRO: UNA LEADER DI DESTRA, PER UNA GIORNALISTA DI SINISTRA E’ UNA PREDA DA “TRITARE”. LA SOLIDARIETA’ FEMMINILE? SOLO SE A SINISTRA

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 Per me non è una gran sorpresa che la stampa di sinistra non abbia un debole per Giorgia e Arianna Meloni, attaccandole sul piano personale. Dopotutto, fa parte del pacchetto quando sei ai vertici dello Stato! Però, quello che mi lascia un po’ perplesso non è tanto il nome delle testate (noiosamente sempre le stesse), quanto quello delle giornaliste – sì, proprio loro!

Solo donne che, quando c’è da scavare nelle vicende personali di un’altra donna, diventano delle vere tigri affamate. Ma queste ‘tigri rosse’ pensano mai che, dietro all’unione di un uomo e una donna, anche se politici di destra, potrebbero esserci dei figli? No, i figli di chi non è di sinistra non meritano considerazione, giusto?”

Mi aspetto solo sul cruciverba di queste testate al 7 verticale la definizione : “Sorelle di destra da diffamare”, composta da sei lettere: MELONI.

Vivete sereni e “studiate” perché fino al 2027 la maggioranza non cambia. Godetevi questi ultimi giorni di agosto lontano dall’odio e dal rancore, provateci.