COMUNICATO STAMPA – In occasione delle Feste del Perdono, dal 26 agosto al 7 settembre nel centro di Figline cambia l’orario di esposizione dei rifiuti

*Feste del Perdono, dal 26 agosto al 7 settembre nel centro di Figline

cambia l’orario di esposizione dei rifiuti*

*I luoghi interessati sono: Piazza Averani, Corso Matteotti, Vicolo Calugi,

Piazza Marsilio Ficino, Corso Mazzini, Vicolo Libri, Piazza Serristori, Via

Oberdan, Vicolo Torsellini*

del Perdono – che si svolgeranno dal prossimo 30 agosto al 3 settembre nel

centro storico di Figline – sarà necessario precludere l’accesso in alcune

strade e anticipare, quindi, il servizio di raccolta rifiuti.

Al fine di garantire il servizio ai cittadini ed al contempo agevolare

l’allestimento della manifestazione ed il massimo decoro urbano in

occasione degli eventi, Alia Multiutility, in accordo con l’Amministrazione

comunale, invita i residenti nelle strade interessate, da oggi, 26 agosto,

al 7 settembre, ad esporre il contenitore (e i sacchi) di raccolta rifiuti,

nei giorni indicati dal calendario, dalle ore 18.30 alle ore 20 e a

ritirarlo subito dopo lo svuotamento.

Ricordando a tutti i cittadini che i rifiuti devono sempre essere conferiti

negli appositi contenitori e sacchetti distribuiti da Alia, si invita per

maggiori dettagli ed informazioni ad utilizzare Aliapp, la App gratuita per

sistemi Ios e Android che permette di prenotare il ritiro ingombranti,

consultare i calendari di raccolta, avere news in tempo reale ed effettuare

segnalazioni, oppure contattare il call center, attivo dal lunedì al

venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai

(da rete fissa e da rete mobile).

