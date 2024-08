Napoli, Nappi (Lega) “Rabbia per morte della bambina”

(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

“La notizia del terribile incidente stradale a Giugliano in Campania dove

ha perso la vita una bambina di appena 8 anni, lascia tutti sconvolti e

pieni di rabbia. L’auto su cui viaggiava la piccola e gli altri tre

componenti della famiglia, infatti, era omologata per due persone, senza

assicurazione e il padre non aveva la patente. L’ennesima tragedia frutto

di una serie di leggerezze alla guida e di gravi irresponsabilità, che con

tutta probabilità poteva essere evitata.

Il nuovo Codice della Strada, già approvato alla Camera e in attesa

dell’ultimo passaggio al Senato prima di diventare legge, con più

prevenzione, educazione stradale vera, norme aggiornate e sanzioni severe

per i comportamenti pericolosi, contribuirà a fermare questa strage sulle

nostre strade.

Noi della Lega facciamo e faremo tutto il possibile per vincere questa

questa sfida per la vita, dove ognuno è chiamato fare la sua parte, con

responsabilità e buonsenso. Una preghiera per la sorella di 16 anni rimasta

gravemente ferita e che sta lottando per la vita”. Lo scrive in una nota

Severino Nappi, capogruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania.

