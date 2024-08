Baseball, Coppa del Mondo U-15 – Giappone e Porto Rico in finale, Cina Taipei e Nicaragua si sfideranno per il terzo posto – Risultati ultima giornata seconda fase e programma delle finali

(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

Un walk-off walk condanna l’Italia, che chiude il suo Mondiale al nono posto – Federazione Italiana Baseball Softball

Gli azzurrini vanno in vantaggio tre volte ma non riescono a fermare un Venezuela che sfrutta i pochi errori italiani. Alla fine, la nazionale sudamericana vince con un walk-off walk nella parte bassa del nono inning conquistando l’ottavo posto sognato dall’Italia.

Sarà Giappone-Porto Rico la finale della Coppa del Mondo U-15 2024 – Federazione Italiana Baseball Softball

Giappone e Porto Rico, ovvero le prime due classificate del girone A, lo stesso dell’Italia nella prima fase, accedono alla finale per l’oro (lunedì 26 agosto ore 2) grazie ai successi su Nicaragua e Messico. La Colombia, altra fuoriuscita dal girone dell’Italia, chiude 5^ dopo la sconfitta con Cina Taipei, che giocherà per il bronzo insieme a Nicaragua (domenica 25 agosto ore 21). Sesto posto per il Messico.

Le posizioni dalla 5^ alla 12^:

Colombia

Messico

Repubblica Dominicana

Venezuela

Italia

Regno dei Paesi Bassi

Sudafrica

Guam

Risultati terza giornata Super Round:

h. 17.30 Porto Rico-Messico 11-7; h. 22 Giappone-Nicaragua 7-2; 25/8 h. 2 Cina Taipei-Colombia 4-0.

Risultati terza giornata Super Round:

h. 17.30 Venezuela-Italia 10-9 (9°); h. 22 Repubblica Dominicana-Sudafrica 16-2 (5°); 25/8 h. 2 Regno dei Paesi Bassi-Guam 10-0 (5°).

Classifica Super Round:

Giappone e Porto Rico (4-1), .800; Cina Taipei (3-2), .600; Nicaragua (2-3), .400; Colombia e Messico (1-4), .200.

Classifica Placement Round:

Repubblica Dominicana (5-0), 1.000; Venezuela (4-1), .800; Italia (3-2), .600; Regno dei Paesi Bassi (2-3), .400; Sudafrica (1-4), .200; Guam (0-5), .000.

Il programma delle finali (gli orari indicati sono quelli italiani)

Domenica 25 agosto ore 21 (a Barranquilla)

Finale per 3°-4° Cina Taipei-Nicaragua

Lunedì 26 agosto ore 2 (a Barranquilla)

Giappone-Porto Rico

Foto: La festa del Porto Rico al termine della partita vinta per 11-7 contro Messico. Credit: WBSC.

Foto: Un momento della sfida tra Venezuela e Italia. Credit: WBSC.

