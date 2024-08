(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 BARI. MAIORANO (FDI), VIOLENZA INACCETTABILE

“Quanto accaduto a Locorotondo, in provincia di Bari, è gravissimo e inaccettabile. Aggredire un agente in divisa vuol dire aggredire chi rappresenta lo Stato. Nessuna indulgenza o impunità verso chi si scaglia contro uomini e donne delle forze dell’ordine che ogni giorno lavorano per garantire e tutelare la sicurezza dei cittadini. Desidero esprimere la mia profonda solidarietà e vicinanza al carabiniere vittima di questa vile aggressione, alla grande famiglia dell’Arma dei Carabinieri nonché a tutte le forze di polizia impegnate al servizio del Paese. L’auspicio è che la magistratura faccia piena luce sulla vicenda e, soprattutto, applichi la giusta ed esemplare pena al responsabile di questo intollerabile gesto di violenza, affinché simili eventi non possano mai più accadere. Con il ‘pacchetto sicurezza’, in fase di discussione alla Camera, stiamo lavorando per inasprire le pene verso chi aggredisce un tutore dell’ordine e dare così seguito alla mia proposta di legge presentata nel mese di giugno dello scorso anno”. Lo dichiara in una nota l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati