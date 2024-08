ASL Lecce: report interventi Notte della Taranta

(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 Sono stati 122 i soccorsi effettuati dalla Postazione medica avanzata – gestita del Servizio di Emergenza Urgenza 118 di ASL Lecce, dalla Croce Rossa Italiana e dal Corpo Militare della CRI – e allestita nell’area del concertone della Notte della Taranta svoltasi ieri 24 agosto a Melpignano.

In 5 dei 122 soccorsi è stata necessaria l’ospedalizzazione.

Le cause più frequenti per la richiesta di soccorso più frequenti sono state le intossicazioni da abuso di alcolici (35 casi) e i traumi (27 casi); a seguire altre patologie come le reazioni allergiche, le sindromi cardiologiche, le sindromi gastroenteriche.

Agli operatori del Seus 118, coordinati dal Dott Nicola D’Angelo, il ringraziamento del Direttore generale Stefano Rossi: “Grazie all’esperienza, alla sinergia con le Forze dell’Ordine e con la Croce Rossa, presente con il prezioso apporto del Corpo Militare CRI, con la Fondazione, con il Comune di Melpignano, si riesce ogni anno a far fronte alle domande di soccorso e salute e alle necessità di un pubblico vasto e composito. L’occasione è utile per rivolgere un grazie a tutti i nostri operatori che ieri, come in tutti gli altri eventi dell’estate salentina, hanno portato un pezzo di sanità pubblica in eventi ludici e culturali”.

_____________________________________________________________

Sonia Pellizzari

UFFICIO STAMPA

UOSD – Comunicazione e Informazione Istituzionale

Telefono: 0832- 226102

Azienda Sanitaria Locale di Lecce – Via Miglietta, 5 – 73100 – Lecce

_____________________________________________________________