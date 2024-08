(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

UCRAINA. CALOVINI (FDI): OGGI COME IERI AL FIANCO KIEV, È BATTAGLIA CIVILTÀ

“Il 24 agosto del 1991 l’Ucraina conquistava la sua indipendenza

dall’Unione Sovietica. Oggi, come allora, Kiev combatte per la sua libertà.

E in questa battaglia di civiltà e di diritti lesi, l’Italia continuerà a

fare la sua parte e ribadisce il suo sostegno al popolo ucraino contro

l’aggressore russo”.

Lo afferma Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d’Italia in

commissione Affari esteri.

